Jelgavas 5.pasta nodaļa no 16.janvāra atsāk darbu sestdienās un svētdienās

Jelgavas 5.pasta nodaļa tirdzniecības centrā RAF, Rīgas ielā 48, no šā gada 16.janvāra atsāk darbu sestdienās un svētdienās stingrā saskaņā ar valstī noteiktajiem drošības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai. Ņemot vērā valstī ieviestos ierobežojumus, Latvijas pasta nodaļas līdz ārkārtējās situācijas beigām sniedz visus pakalpojumus, bet tirgo vienīgi ar pasta pakalpojumu nodrošināšanu saistītās preces, kā arī atsevišķas saimniecības preces, pārtikas produktus, sabiedriskā transporta biļetes, preses izdevumus un individuālos drošības līdzekļus, informē VAS “Latvijas pasts” vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Vineta Danielsone.

Sakarā ar noteiktajiem papildu drošības pasākumiem Covid-19 ierobežošanai brīvdienās tika ierobežota tirdzniecības centru darbība, tāpēc no 2020.gada 5.decembra mainījās arī Jelgavas 5.pasta nodaļas darbalaiks un brīvdienās tā nestrādāja. Līdz ar ieviestajām izmaiņām preču tirdzniecībā, pieņemts lēmums no 2021.gada 16.janvāra atjaunot Jelgavas 5.pasta nodaļas darbu sestdienās un svētdienās, kad tā sniegs pakalpojumus no pulksten 9 līdz 19.

Ņemot vērā valstī ieviestos ierobežojumus, Latvijas pasta nodaļās līdz ārkārtējās situācijas beigām iespējams saņemt visus tajās pieejamos pakalpojumus, bet iegādāties var tikai ar pasta pakalpojumu nodrošināšanu saistītās preces – pastmarkas, aploksnes, pastkartes, sūtījumu iepakojuma taru, līmlentes, kā arī atsevišķas saimniecības preces, pārtikas produktus, biļetes braukšanai sabiedriskajā transportā, preses izdevumus, dezinfekcijas līdzekļus un sejas un mutes aizsegus.

“Latvijas pasts” aicina klientus būt saprotošiem, jo Covid-19 izplatības mazināšanai visā valstī ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz cilvēku skaitu, kas var uzturēties pakalpojumu sniedzēju telpās, tāpēc iespējas sniegt pakalpojumus nodaļās ir samazinājušās un var rasties situācijas, kad sava pakalpojuma saņemšanu nākas uzgaidīt, stāvot ārpus nodaļas un distancējoties citam no cita.

Lai pasta pakalpojumu saņemšana nebūtu jāgaida, “Latvijas pasts” aicina izmantot uzņēmuma mobilās lietotnes iespējas, kas ļauj pakalpojumiem pieteikties attālināti un nodaļā ierasties tieši uz sava pakalpojuma saņemšanu. Attālināti pieteikties pakalpojumiem iespējams 86 lielākajās un noslogotākajās pasta nodaļās visā Latvijā; šo nodaļu saraksts pieejams te.

“Latvijas pasts” turpina vērtēt pasta nodaļu darbības un sūtījumu piegādes optimālu nodrošināšanu, ņemot vērā ārkārtējo situāciju.

“Latvijas pasts” nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus.

“Latvijas pasts” ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā ap 3200 darbinieku. Uzņēmuma iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes mērījumus veic viena no Latvijas vadošajām tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūrām “Kantar TNS”, savukārt pārrobežu sūtījumu piegādes kvalitātes kontroles mērījumi tiek nodrošināti Starptautiskās pasta korporācijas (International Post Corporation) ietvaros ar izpētes kompāniju “Kantar TNS”, “Ipsos” un “Quotas” starpniecību.

Foto: VAS “Latvijas pasts”