Jelgavas 5. vidusskolas komandai – panākumi tiešsaistes debašu turnīrā

Jelgavas 5. vidusskolas komanda vidusskolēnu Daniela Ribalko, Viktorijas Kuļukas un Artjoma Dovgala sastāvā 14. novembrī piedalījās pirmajā tiešsaistes debašu turnīrā Latvijā. Tas rīkots projekta "Debate Leader School 2020/2021" gaitā, kur komanda ieguva otrās vietas balvu, informē izglītības iestādē.

Tiešsaistes debašu turnīra organizators ir nevalstiska organizācija "QUO tu domā?", kas veicina izglītību debašu sfērā un tās praksi Latvijā. Organizācijas mērķis ir panākt to, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja attīstīt pamata debašu prasmes, lai spētu skaidri, argumentēti un pārliecinoši aizstāvēt savu viedokli un nekautrēties to darīt, kad tas ir svarīgi.

"Debašu Līderu skola" ir neformālās izglītības projekts, ko "QUO tu domā?" rīko sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā un Rīgas Ekonomikas augstskolu.

Projektam tiek izvēlētas komandas no dažādām Latvijas pilsētām un reģioniem. Projekta laikā jaunieši un skolotāji no visas Latvijas apgūst tādas debašu prasmes kā argumentācija, publiskā runa, kritiskā un loģiskā domāšana, mediju pratība, ievads ekonomikā un politikā, kā arī citas. Nodarbības notiek angļu valodā, tāpēc tas ir lielisks izaicinājums jauniešiem pārbaudīt savas angļu valodas zināšanas praksē.

"Debašu Līderu skolas" nodarbības ietver lekcijas un turnīrus. Lekcijas laikā jaunieši uzzina par "World Schools debates" formātu un tā struktūru, par to, kā veidot un izcili prezentēt argumentus un kā rīkoties ar stresu debašu laikā. Lekcijas pasniedz debašu dalībnieki no "QUO tu domā?" organizācijas un Latvijas Debašu izlases, kā arī dažādas sfēras speciālisti. Tā kā projekts notiek angļu valodā, skolēniem ir iespēja iegūt pieredzi arī no ārvalstu debašu dalībniekiem. Turnīros jaunieši var parādīt visu, ko viņi uzzinājusi lekcijas laikā, iegūt balvas un pieredzi.

Projekts "Debašu Līderu skola" notiek katru gadu, un tajā aicināti piedalīties 10. līdz 12. klašu skolēni. Visu informāciju par organizācijas projektiem var meklēt "QUO tu domā?" "Facebook" lapā.

Foto: Jelgavas 5. vidusskola