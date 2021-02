Jelgavas budžets šogad – 101 miljons eiro

Jelgavas domes sēdē 4. februārī deputāti pieņēma šā gada Jelgavas pašvaldības budžetu. Budžeta ieņēmumi šogad paredzēti 101 121 156 eiro, un prioritātes nemainīgi ir izglītība, sociālā aizsardzība un ekonomiskā attīstība, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Kopumā Jelgavas pašvaldības budžets šogad ir mazāks nekā pērn, jo to būtiski ietekmē valsts lēmums par pieciem procentiem samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) daļu pašvaldībām. ”Laikā, kad valstī naudas ir vairāk, nekā jebkad ir bijis, pašvaldībām ir atņemti pieci procenti no IIN ieņēmumiem, arī dabas resursu nodokļa daļa pašvaldību budžetos ir samazināta. Vienīgie nodokļu ieņēmumi, kas ir palikuši nemainīgi, ir nekustamā īpašuma nodoklis. Šāda situācija nav bijusi pēdējo desmit gadu laikā, kad sistemātiski pašvaldību budžeti tika kāpināti, lai tās spētu apgūt ES fondu finansējumu, nodrošināt līdzfinansējumu projektiem un sniegt iedzīvotājiem arvien kvalitatīvākus pakalpojumus. Neskatoties uz to, ka Jelgavas budžetā nodokļu ieņēmumi pēc valsts nolemtā šogad samazinās par trim miljoniem eiro, valsts uzliek pašvaldībām arvien jaunus izdevumus, piemēram, minimālās algas kāpums, kas prasa papildu 280 000 eiro gadā, palielināts vairāku sociālo pabalstu apmērs,” skaidro Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.

Līdz ar samazināto budžetu Jelgavas pašvaldība šogad neparedz algas kāpumu nevienam darbiniekam pašvaldības administrācijā un iestādēs, izņemot valsts noteikto minimālās algas pieaugumu, kas veido 280 000 eiro gadā, kā arī algas pieaugumu izglītības iestādēs strādājošajiem.

Nemainīgi lielākā budžeta izdevumu daļa ir izglītības nozarei – 36,4 miljoni eiro, no kuriem 27,6 miljoni paredzēti izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai. Atlīdzības izdevumi veido 13,2 miljonus eiro, kas šogad pieauguši par gandrīz miljonu eiro, jo algas kāpušas gan pirmsskolas, gan skolu izglītības darbiniekiem, gan medicīnas darbiniekiem un citiem darbiniekiem līdz ar minimālās algas pieaugumu. 11 pašvaldības bērnudārzu darbības nodrošināšanai budžetā plānoti 8 981 703 eiro, līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm – 2 393 760 eiro, un tas ir par 117 100 eiro vairāk nekā 2020. gadā.

Par 32 926 eiro pieaudzis arī plānotais finansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem jeb auklēm, kopā šogad veidojot 297 000 eiro. Savukārt vispārizglītojošo skolu uzturēšanai plānotais finansējums ir 11,4 miljoni eiro. Šogad budžetā paredzēti arī 200 000 eiro datortehnikas iegādei izglītības iestādēm, kas attālināto mācību procesa nodrošināšanai ir vitāli svarīgi, jo valsts piešķirtie 148 datori neatrisina Jelgavas skolēnu un pedagogu nodrošinājumu ar informācijas tehnoloģijām.

Otrai prioritārajai jomai – sociālajai aizsardzībai – plānotie izdevumi ir 9,5 miljoni eiro, kas ir par deviņiem procentiem vairāk nekā pērn. Pašvaldība saglabā visus līdzšinējos sociālā atbalsta veidus, bet atsevišķu pabalstu – tādu kā GMI, trūcīgas un maznodrošinātas personas statusa – ieņēmumu slieksnis un apmērs tiek paaugstināts.

Gandrīz trešdaļa no visiem pašvaldības izdevumiem ir paredzēta ekonomikas attīstībai. Kopumā šogad pašvaldība realizēs projektus par vairāk nekā 27 miljoniem eiro. Vērienīgākie no tiem ir Tehnoloģiju vidusskolas pilnīga rekonstrukcija; rekonstruējot esošo ēku un uzbūvējot piebūvi, jau šogad tiks pabeigta jauna bērnudārza būvniecība Brīvības bulvārī 31a, kur varēs uzņemt 160 mazo jelgavnieku. Vēl lielākie projekti šogad pilsētā paredz restaurēt namu Vecpilsētas ielā 2; iekārtot Restaurācijas centru Vecpilsētas ielā 14; izbūvēt Garozas un Neretas ielas savienojošu ielu – Rubeņu ceļa posmu; sākt labiekārtot Pilssalas ielu; Uzvaras parkā izbūvēt bērnu atpūtas un rotaļu pilsētiņu; iegādāties četrus elektroautobusus un divas elektroautobusu uzlādes stacijas; rekonstruēt ēkas Stacijas ielā 13 un Zirgu ielā 47a.

Šogad sākas jaunais ES struktūrfondu plānošanas periods, taču valdība vēl nav apstiprinājusi noteikumus par šo līdzekļu sadali, līdz ar to pašvaldība nevar ieplānot līdzekļus projektu realizācijai. Tāpat nav izstrādāti noteikumi, kādiem mērķiem šogad pašvaldības varēs aizņemties līdzekļus savu projektu realizācijai. Tiklīdz tas būs zināms, Jelgava ir gatava realizēt arī citus vitāli svarīgus projektus.

Pilsētas kredītsaistības ir ievērojami zemākas par atļauto kredīta apjomu pašvaldībām, kas ļauj turpināt sekmīgi piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus un kā līdzfinansējumu projektu realizācijai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu. Svarīgākie no nākotnes projektiem ir jauna bērnudārza būvniecība un infrastruktūras izbūve Nameja ielā; Meiju ceļa rekonstrukcija; uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošana Bauskas un Miera ielas apkārtnē.

Ekonomiskā situācija pilsētā, neraugoties uz sarežģīto 2020. gadu, ir stabila – par to liecina ne tikai IIN pieaugums par 600 000 eiro pagājušajā gadā, bet arī vidējās algas kāpums, sasniedzot 1097 eiro. Tāpat 2019. gadā Jelgavā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par 90, un pagājušajā gadā tas turpināja stabilizēties.

Lielākie projekti Jelgavā 2021. gadā

1. Rekonstruēs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu

2. Brīvības bulvārī 31a uzbūvēs bērnudārzu

3. Sāks labiekārtot Pilssalas ielu

4. Savienos Garozas un Neretas ielu

5. Pārbūvēs Graudu ielu

6. Rekonstruēs ēkas Stacijas ielā 13 un Zirgu ielā 47a

7. Uzlabos Pašvaldības policijas ēkas energoefektivitāti

8. Iekārtos Restaurācijas centru Vecpilsētas ielā 14

9. Veidos jauniešu centru Pārlielupē

10. Svētās Trīsvienības baznīcas tornī uzstādīs panorāmas kameras

11. Iegādāsies četrus elektroautobusus

12. Restaurēs namu Vecpilsētas ielā 2

13. Siltinās POIC ēku

14. Uzvaras parkā top bērnu atpūtas un rotaļu pilsētiņa

Infografika: Jelgavas pašvaldība