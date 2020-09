Jelgavas centrā noņem krauķu ligzdas

Piektdien sākta krauķu ligzdu noņemšana un zaru žuburu izzāģēšana Jelgavas centrā, lai samazinātu krauķu ligzdošanu pilsētā augošajos kokos, informē pašvaldības iestādē "Pilsētsaimniecība".

Ligzdas vispirms tiek noņemtas Hercoga Jēkaba laukumā augošajos kokos, un darbus plānots turpināt dzīvojamo māju pagalmā starp Krišjāņa Barona ielu, Lielo ielu un Pasta ielu, kā arī autoostas teritorijā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Darbus veic SIA "Anvija PRO" atbilstoši aprīkoti un apmācīti speciālisti.

Krauķu ligzdošanas ierobežošana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir iespējama tikai pēc atļaujas saņemšanas no Dabas aizsardzības pārvaldes, proti, pirms krauķu ligzdu noņemšanas ar iesniegumu jāvēršas Dabas aizsardzības pārvaldē, kas mēneša laikā izskata iesniegumu un klātienē arī izvērtē situāciju, lai pārliecinātos, vai ligzdu noņemšana neietekmēs sugas populāciju un to tiešām nepieciešams veikt sabiedrības interesēs. Pēc tam tiek izsniegta atļauja konkrētu ligzdu noņemšanai no konkrētiem kokiem.

Foto: Jelgavas pašvaldība un no arhīva