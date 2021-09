Vairāki desmiti Jelgavas daudzbērnu ģimeņu vecāku parakstījuši Evitas Zambergas iesniegumu, kas adresēts Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam. Dokumentā lūgts atcelt grozījumus “Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumos”, jo ar tiem atcelta iepriekšējā kārtība, kad ģimenes ar trīs un vairāk bērniem varēja pieteikties atbalstam skolēnu brīvpusdienām, bezmaksas bērnudārzu maltītēm, interešu izglītības maksas atlaidēm, kā arī brīvbiļetēm sabiedriskajā transportā. Minētos grozījumus Jelgavas iepriekšējā dome veica savā priekšpēdējā sēdē 17. jūnijā – apmēram divas nedēļas pēc 5. jūnijā notikušajām pašvaldību vēlēšanām. Grozījumi stājās spēkā 1. jūlijā, kad sāka strādāt jaunievēlētā dome.



Atsaucas uz Bērnu tiesību aizsardzības likumu

“Uzskatām, ka grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumos ir pretrunā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmo daļu, kur likums uzliek pienākumu valstij un pašvaldībām īpaši atbalstīt daudzbērnu ģimenes,” rakstīts iesniegumā. Turpat norādīts, ka minētie grozījumi neatbilst daudzbērnu ģimeņu interesēm un pauž nevienlīdzīgu attieksmi pret bērniem daudzbērnu ģimenēs, jo “vajadzības pēc pirmās nepieciešamības lietām, tajā skaitā uzturu, ir ievērojami lielākā apmērā, taču ģimenes ienākumi uz vienu bērnu ir krietni mazāki”.

Iesniegums beidzas ar lūgumu rast risinājumu un saglabāt pašvaldības atbalstu daudzbērnu ģimenēm vismaz tādā apmērā, kāds tas bija pirms 17. jūnija grozījumiem.

Iniciatīvas rosinātāja E.Zamberga stāsta, ka parakstu vākšana šai iniciatīvai sākās 26. augustā un to plānots turpināt līdz 4. septembrim. Vienā no parakstu vākšanas vietām Jelgavas Māmiņu klubā iesnieguma parakstītāji atstāj arī karotes, kas simbolizē dāvanu, ko tradicionāli jaundzimušie saņem no Jelgavas domes kā apsveikumu par ģimenes pieaugumu.





Visu rakstu lasiet 2.septembra "Zemgales Ziņās"

Foto: Gaitis Grūtups