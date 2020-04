Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā atsāk pieņemt vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumus klātienē

Jelgavas pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā no 27. aprīļa atsākts pieņemt vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumus klātienē, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Kā informē Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Diāna Pavlovska, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", valsts un pašvaldību iestādēm noteikts izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti, taču, ņemot vērā, ka ir vērojama pastiprināta personu interese iesniegt vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumus, un, tā kā Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas telpās ir iespējams ievērot noteiktos ierobežojumus un pieņemt no personām šos iesniegumus, tie tiek pieņemti ierastajā kārtībā.

Iesniegumu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļā Svētes ielā 22 apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās no pulksten 13 līdz 19, otrdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12 un no pulksten 14 līdz 17, bet trešdienās un piektdienās no pulksten 9 līdz 12.

Lēmums par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu, kā arī lēmums par atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu personai tiek paziņots Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, un, lai to veiktu, jāsamaksā valsts nodeva 71,14 eiro apmērā.

Ar pilnu vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas pakalpojuma saņemšanas kārtību var iepazīties mājaslapā ŠEIT. Informāciju par šo un citiem Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem var saņemt pa tālruni 63080522, 63023733 vai pa e-pastu dzimt@dome.jelgava.lv.

Foto: no Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīva