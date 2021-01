Jelgavas novadā mainīti nosacījumi sociālās palīdzības saņemšanai

Ar šā gada 1. janvāri valstī ir stājušies spēkā būtiski valdības lēmumi, kas nosaka vienotu sociālās palīdzības sniegšanas kārtību visā valstī un ir labvēlīgāki neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām. Līdzsvarojot atbalstu veidus pašvaldībās, pieņemti lēmumi, piemēram, palielināt garantēto minimālā ienākuma līmeņa slieksni, mainīt trūcīgās un maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa noteikšanas kārtību, kā arī veikt izmaiņas pabalstu apmēros pilngadību sasniegušiem bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē. Šie valdības lēmumi ir saistoši katrai pašvaldībai, pārskatot savus saistošos noteikumus un to atbilstību jaunajiem noteikumiem, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Enija Kreicberga-Kapša.

Saeima 2020.gada 24.novembrī pieņēma likumu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kas stājies spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. Tas nodrošina iespējas zemu ienākumu mājsaimniecībām izmantot savas sociālās tiesības vismaz minimālā apmērā visā valsts teritorijā, tāpat noteikti vienoti principi mājsaimniecības materiālās situācijas noteikšanai un pamata pabalstu piešķiršanai. Līdz ar to pašvaldībām vairs nav pilnvarojuma noteikt atšķirīgus kritērijus mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanai.

“Šobrīd Jelgavas novadā spēkā esošie saistošie noteikumi paredz maznodrošinātas mājsaimniecības noteikšanai piemērot valstī noteikto sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, nosakot to četrkāršā apmērā, kas, stājoties spēkā grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam, pārsniegtu pieļaujamo slieksni. Izmantojot likumā noteikto pilnvarojumu, domes deputāti šā gada pirmajā apvienotajā komiteju sēdē izskatīja un virzīja uz domes sēdi lēmumprojektu, kas paredz palielināt ienākumu slieksni no līdzšinējiem 256,12 eiro līdz 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējiem ģimenes locekļiem”, skaidro Jelgavas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Ilze Āna.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni, bet pašvaldībām ir tiesības noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, nosakot maksimālo līmeni atbilstoši Latvijas izvēlētajai ekvivalences skalai.

Jelgavas novadā personas, kas kvalificējas maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, var pieteikties divu veidu pabalstiem – dzīvokļa pabalstam un veselības aprūpes pabalstam. Mainoties nosacījumiem, paredzams, ka pašvaldībā palielināsies personu skaits (vientuļas maznodrošinātas personas), kuras var saņemt dzīvokļa pabalstu. Minētam mērķim budžetā papildus paredzēti 12 500 eiro.

Lai saņemtu statusu vai/un pabalstus, tā pat kā iepriekš, personām jāiesniedz sociālajam darbiniekam iesniegums kopā ar iztikas līdzekļu deklarāciju un ienākumus apliecinošu dokumentu. Sociālais dienests atgādina, ka trūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības statusi, kam termiņš beidzās ārkārtējās situācijas laikā, automātiski tiek pagarināti līdz 2021.gada 31.martam.

No šā gada 1. janvāra valstī garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieksnis paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. No 2021. gada 1. janvāra paaugstināts arī ienākumu slieksnis, lai saņemtu trūcīgā vai maznodrošinātā statusu. Trūcīgas mājsaimniecības minimālais ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

No šā gada janvāra izmaiņas pabalstu apmēros skar arī bērnus, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē. Turpmāk pilngadību sasniegušiem bāreņiem pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei Jelgavas novadā piešķirs, pamatojoties uz Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 30.punktā noteikto, piešķiramā pabalsta apmērs palielinājies no 500 eiro uz 820,05 eiro.

Pēc Sociālā dienesta sniegtās informācijas, zināms, ka mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir 8 pilngadību sasniegušie bāreņi gadā. Paredzams, ka pabalsta izmaksai pašvaldības budžetā būs nepieciešami papildus 2560 eiro.

Plašāka informācija - gan par statusu piešķiršanas kārtībām, gan par iespējām saņemt sociālo palīdzību, var saņemt, sazinoties ar Sociālā dienesta darbiniekiem:

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/kontakti/labklajibas-parvalde/socialais-dienests/

Foto: pixabay.com