Jelgavas novadā pārtikas pakas nodrošinās arī brīvpusdienu saņēmējiem, kas mācās citu pašvaldību skolās

Jelgavas novada dome 4.novembra ārkārtas domes sēdē atbalstīja grozījumus 21.oktobra lēmumā “Par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojamajiem, ja izglītības ieguves process notiek attālināti”, kas paredz no 15. novembra attālināto mācību laikā ar pārtikas pakām nodrošināt arī tos brīvpusdienu saņēmējus, kas ir deklarēti Jelgavas novadā, bet mācās citas administratīvās teritorijas izglītības iestādē, informē Jelgavas novada pašvaldība.

Saskaņā ar 21.oktobra lēmumprojektu, attālināto mācību laikā jau no 1. novembra Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuriem ir piešķirtas brīvpusdienas, izsniedz pārtikas pakas – gan visiem Jelgavas novada vispārējās izglītības iestāžu 1.–4. klašu izglītojamajiem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, kuriem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ mācību process noteikts attālināti, gan Jelgavas novada pašvaldībā deklarētiem vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas un 5.–12. klašu izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām, audžuģimenēm, aizbildņu un no daudzbērnu ģimenēm, kas mācās Jelgavas novada izglītības iestādēs.

Savukārt, saskaņā ar Jelgavas novada domes 4.novembra lēmumu, no 15.novembra pārtikas pakas attālināto mācību laikā tiesīgi saņemt arī tie brīvpusdienu saņēmēji, kas deklarēti Jelgavas novadā, bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs.

Lai pārtikas pakas attālināto mācību laikā saņemtu tie Jelgavas novada pašvaldībā deklarētie vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas un 5.–12. klašu izglītojamiem, kuriem piešķirtas brīvpusdienas, bet viņi mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, viņu likumiskajiem pārstāvjiem iesniegumus jāadresē Jelgavas novada Izglītības pārvaldei, sūtot tos uz Jelgavas novada pašvaldības oficiālo e-pastu dome@jelgavasnovads.lv. Neskaidrību gadījumā sazināties ar Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāju Ilzi Brakmani (ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv, 25707966). Pēc iesnieguma saņemšanas, izglītojamais, kurš mācās citas administratīvās teritorijas izglītības iestādē, saņems pārtikas paku atbilstoši attālinātajam mācību dienu skaitam. Paku varēs saņemt Jelgavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkās Jelgavā vai Ozolniekos vai pagasta pārvaldē pēc dzīvesvietas.





