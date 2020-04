Jelgavas novada pašvaldība vairākos pagastos piedāvā telpas pašizolēšanās periodam

Jelgavas novada pašvaldība, reaģējot uz izsludināto ārkārtējo situāciju, vairākos pagastos piedāvā telpas pašizolēšanās periodam, aģentūru LETA informēja pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Lēmumu novada dome pieņēmusi, lai palīdzētu iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama pašizolēšanās, ja ģimenē jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 draudu dēļ grūti rast risinājumu par atsevišķām dzīves telpām.

"Ņemot vērā slimības izplatību, nu jau vairs nesaistīti ar atgriešanos Latvijā no ārzemēm, visticamāk var būt ļoti daudz iemeslu, lai pašizolētos - draudi aplipināt tuviniekus vai pasargāt bērnus un ierobežot tālāku slimības nodošanu. Situācijas ģimenēs var būt ļoti atšķirīgas, tāpēc pašvaldība var piedāvāt vismaz konkrētas vietas, kurās ļaut Jelgavas novadā dzīvojošiem iedzīvotājiem uz pašizolācijas laiku uzturēties," skaidroja izpilddirektore Līga Lonerte.

Jelgavas novada iedzīvotājiem un to kontaktpersonām, kas atgriezušies no Covid -19 skarto valstu teritorijām vai kontaktējušies ar cilvēkiem, kuri izbraukuši no minētajām teritorijām, un kuriem nav saslimšanas simptomu, varēs uzturēties Izglītības, kultūras un sporta centrā "Jaunlīdumi" Jaunsvirlaukas pagastā, Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcā un dzīvoklī Draudzības ielā 12a Kalnciemā.

Jelgavas novada pašvaldība pašizolācijas iespējas nodrošina ar nosacījumu, ka personām pašizolēšanās savā dzīvesvietā nav iespējama. Savukārt iedzīvotājiem, kas izvēlēsies šādu iespēju, jārēķinās, ka par uzturēšanās laiku būs jāveic komunālo pakalpojumu maksa pēc faktiskā patēriņa saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem.

Iedzīvotāji, ja ir radusies šāda nepieciešamība, aicināti zvanīt sava pagasta pārvaldes vadītājam vai vērsties ar iesniegumu pašvaldībā, rakstot elektroniski uz e-pastu "dome@jelgavasnovads.lv". Ar iedzīvotāju sazināsies speciālists, izrunājot individuālo situāciju un apstākļus, lai varētu atrast atbilstošu risinājumu.

Jau ziņots, ka no 13.marta līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Valdība svētdien nolēma, ka uz ārkārtējās situācijas laiku, neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var ne vairāk kā divas personas, personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā, kā arī personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Līdz šim policija sākusi 366 administratīvā pārkāpuma lietas par ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu, savukārt administratīvie sodi piemēroti 40 gadījumos. Tāpat patlaban policija vēl veic 196 resoriskās pārbaudes.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība