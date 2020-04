Jelgavas novada pašvaldībai Covid-19 krīzes dēļ bažas par darbinieku pietiekamību aprūpes centros

Jelgavas novada pašvaldībai ir bažas, ka var pietrūkt cilvēkresursu sociālās aprūpes centros, ja pieaugs ar Covid-19 saslimušo cilvēku skaits gan sociālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju, gan medicīnas personāla rindās, aģentūrai LETA atklāja Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.

Viņa norādīja, ka katrs darbinieks Jelgavas sociālās aprūpes centros ir svarīgs, kā arī vairāki medicīnas personāži ir neaizvietojami viņu specifisko zināšanu dēļ.

Kaņepone stāstīja, ka sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Eleja" gadījums ar četriem saslimušajiem un 30 iemītniekiem bija būtiska mācība pārējiem šāda veida centriem. Viņa norādīja, ka pārējie Jelgavas novada aprūpes centri konsultējas ar speciālistiem par drošāko rīcības plānu, ja tie nonāktu līdzīgā situācijā.

Pēc Kaņepones sacītā, tiek nopietni pārdomāts, kā rīkoties, ja gadījumā kādam no aprūpes centriem būs Covid-19 slimnieks. Tiek domāts, kur šo cilvēku izolēt, kā dalīt darbu un iekārtot telpas tā, lai nodalītu pārējos no vīrusa skartā slimnieka. Taču lielākos izaicinājumus rada tas, ja ar Covid-19 saslimst kāds no medicīnas personāla, atzina Kaņepone.

LETA jau ziņoja, ka Jelgavas novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), ka četrām personām Elejas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā ir apstiprinātas pozitīvas Covid-19 analīzes. Jelgavas novada pašvaldība ir rosinājusi veikt pasākumus iestādes klientu drošībai un organizējusi ēkas papildus dezinfekciju.

Pašlaik pašvaldībai pieejamā informācija liecina, ka Covid-19 pozitīvas analīzes konstatētas trīs darbiniekiem un vienam no 30 iestādes klientiem. Pēc iestādes vadītājas sniegtā skaidrojuma, pirmdien, 30.martā, trim no iestādes klientiem bija paaugstināta temperatūra, bet, izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību, vienu ar augstāko temperatūru un trokšņiem krūtīs aizveda uz slimnīcu, savukārt divus no klientiem atstāja iestādē, jo slimības simptomi, pēc mediķu teiktā, neliecināja par būtisku saslimšanu.

Pēc Kaņepones stāstītā, iestādes vadītājas nemiers par klientu veselību rosināja viņu pieteikties SPKC uz nepieciešamajām analīzēm iestādes klientiem. Tās veiktas visiem klientiem un darbiniekiem, un, saņemot rezultātus, gūts apstiprinājums, ka viens no klientiem, kuru ātrās medicīniskās palīdzības brigāde izsaukuma laikā uz slimnīcu neaizveda, izrādījies ar Covid-19 pozitīvu rezultātu. Tostarp tāds pats rezultāts bijis trim darbiniekiem, lai gan nevienam no viņiem neesot bijuši "ne pat vismazākie simptomi sliktai pašsajūtai".

Kaņepone piebilda, ka pašlaik arvien nav skaidrs, vai pozitīvu analīžu rezultāts nav arī klientam, kurš vests uz Jelgavas slimnīcu kā pacients ar trokšņiem krūtīs.

Elejas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā uzturas 30 iemītnieki un darbā iesaistīti 37 darbinieki, kas strādā dažādās maiņās.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība