Jelgavas novada pašvaldības 1.pusgada budžets pildās bez krīzes ēnas

Jelgavas novada pašvaldība, sākot rudens cēlienu, jau sākusi darbu pie nākamā gada budžeta sastādīšanas, tostarp apkopojot un analizējot arī šā gada 1.pusgada pamatbudžeta ieņēmumus, izdevumus un to līdzekļu apmēru, kas Covid pandēmijas ārkārtējās situācijas risinājumiem prasīja neplānotus risinājumus, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns visam 2020.gadam apstiprināts 32 007 350 eiro apmērā, savukārt izpilde 1. pusgadā (no janvāra līdz jūnija beigām) bijusi – 16 690 218 eiro, un tas ir 52,14 %.

Nodokļu ieņēmumu plāns ir pildījies sekmīgi – pusgada ieņēmumu apjoms 7 910 323 eiro ir 50,18% no plānotā visam gadam. Piemēram, Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs visam gadam prognozēts 12 466 393 eiro, līdz ar to pirmā pusgada izpilde - 5 866 854 eiro ir 47,06% , un tas uzskatāms par sekmīgu ieņēmumu apjomu. Tostarp ieņēmumu daļā pašvaldība saņēmusi no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu 208 315 eiro un pārskata gadā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli 5 658 539 eiro.

Atsaucoties uz likumu „Par valsts budžetu 2020.gadam” 15.panta 2.daļu, kurā noteikta optimālā prakse IIN ieņēmumu apjomam pa ceturkšņiem, Jelgavas novada pašvaldība secina, ka 1.pusgadā IIN ieņēmumi veido 46% apmēru, līdz ar to šis apjoms raksturojams kā “pilnā apmērā”, lai gan martā, aprīlī, maijā un jūnijā pret attiecīgā mēneša plānu bija vērojamas neizpildes Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas radīto seku dēļ. Noslēdzoties pirmajam pusgadam, pašvaldība iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus jau raksturo kā ļoti labus, jo jūlijā izpilde dinamikā pa mēnešiem pielīdzināma 107 %, sasniedzot izpildi 1 146 272 eiro.

Attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem - tā apmērs visam gadam plānots 3 047 927 eiro, un pirmā pusgada ieņēmumu apmērs ir – 1 888 718 eiro, kas ir 61,97% no plānotā. Lai arī saistībā ar Covid-19 radītajām sekām tika atlikti NĪN maksājumu termiņi, tomēr NĪN maksājumus tas nav īpaši ietekmējis, par ko liecina 1.pusgadā saņemto maksājumu izpilde procentos. Salīdzinājumā ar NĪN ieņēmumu procentuālo dinamiku pa gadiem, pašvaldība secina, ka, piemēram, 3 gadu periodā procentuālais ieņēmumu apmērs pirmajā pusgadā ir līdzīgs, un tas veido 60%- 62% apjomu no plānotā visam gadam.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāns 2020.gadā apstiprināts 34 907 512 eiro, un pirmā pusgada izpilde ir 14 362 973 eiro jeb 41,15% no visa apjoma.

Ārkārtējās situācijas izsludināšana saistībā ar Covid 19, protams, atcēla gan pasākumus, gan komandējumus, gan daudzas iepriekš plānotas izdevumu pozīcijas. Neīstenoto un neīstenojamo pasākumu rezultātā Budžeta komisijai tika virzīti jautājumi izglītības iestāžu, kultūras iestāžu, pagastu sporta bāžu, un sociālo iestāžu remontdarbiem.

Kopumā iestādēm darbības nepārtrauktības nodrošināšanai koronavīrusa Covid-19 pandēmijas laikā 1.pusgadā tika identificēti izdevumi 190 448 eiro. Piemaksām darbiniekiem (piemēram, sociālajiem darbiniekiem, sociālo aprūpes centru speciālistiem) par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti atvēlēts kopumā 34 906 eiro, inventāram, dezinfekcijas līdzekļiem un individuāliem aizsardzības līdzekļiem – 31 287 eiro.

Savukārt, ņemot vērā šī gada 8. aprīļa Domes lēmumu “Par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā”, lai sniegtu atbalstu izglītojamo ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā nodrošinot atbalstu ēdināšanai pārtikas paku veidā, - kopumā tika izlietoti 124 255 eiro, tajā skaitā valsts budžeta dotācija 13 747 eiro apmērā.

Jelgavas novada pašvaldība pirmajā pusgadā pabeigusi infrastruktūras nodrošinājumu deinstitucionalizācijas projektā, īstenojusi Elejas vidusskolas sporta zāles un ģērbtuvju remontdarbus, ugunsdrošības sistēmu ierīkošanu izglītības iestādēs, pacēlāja izbūvi Vilces muižā. Tāpat jumtu remontdarbi veikti Glūdas un Zaļenieku pagastu sporta bāzēm, SARC “Kalnciems” izbūvēts lifts, SARC “Eleja” - sanitārā mezgla remontdarbi, kā arī SARC “Eleja” un PII “Kamenīte” veikta jumta nomaiņa, tiek turpināta datortehnikas un IT aprīkojuma iegāde izglītības iestādēm. Tostarp no Dabas resursu nodokļa finansējuma nodrošināti darbi notiek,, sākot Līvbērzes ciema aizsargdambja atjaunošanu, būvdarbus lietus ūdens kanalizācijas tīklu atjaunošanai Staļģenes ciemā Jaunsvirlaukas pagastā.

Savukārt pēc VARAM izvērtējuma un saskaņā ar MK rīkojumiem Nr.346 un Nr.475, pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu valsts aizņēmumam vairākiem projektiem, kurus sāks īstenot jau šajā gadā: Elejas pagastā ceļa “„A6 Bauskas šoseja – Ozolmuiža – Daumanti Nr.40” pārbūvei 1,5 km garumā; Jelgavas ielas transporta infrastruktūras attīstība Līvbērzes pagastā; Valgundes pagasta IKSC „Avoti” energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī attālinātas darba vides attīstīšanai Jelgavas novada pašvaldībā attālināto pakalpojumu nodrošināšanai. Šo četru projektu kopējās izmaksas ir 2 211 322 eiro, un pašvaldība pretendē uz kopējo valsts aizņēmumu 1 658 492 eiro.

Projektu ieņēmumu plāns 2020.gadā – 2 037 464 eiro, izpilde 1 216 792 eiro, kas ir 59,72% no plānotā, tas nozīmē, ka uzsākot realizēt 2020.gadā plānotos projektus, ir saņemti finanšu līdzekļi ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, kā arī saņemts iepriekšējā gadā ieguldītais pašvaldības priekšfinansējums ES fondu projektu īstenošanā. Savukārt projektu izdevumu plāns šajā gadā noteikts 2 803 704 eiro un izpilde - 994 987 eiro jeb 35,49% no plānotā. Ņemot vērā katra projekta veicamo darbu īstenošanu noteiktajos termiņos, kopumā plānotās aktivitātes un pasākumi 1.pusgadā ir daļēji izpildīti, jo valstī izsludinātās Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā daudzu projektu pasākumi tika nodrošināti attālināti, kā rezultātā neradās izdevumi, vai pārcelti uz vēlākiem īstenošanas periodiem.

No lielākām investīcijām var pieminēt, ka noslēgušies būvdarbi ELFLA projektos: sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas, sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas, teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra Elejā. Sākta projekta “Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā (IoTXchange)” otrā fāze.

Pašvaldības prognozētais aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2020.gadam ir 9,58% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (pamatojoties uz pastāvošo likumdošanu – maksimāli pieļaujamais saistību apmērs ir līdz 20%).

Foto: no arhīva