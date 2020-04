Jelgavas novada skolēniem pašvaldība nodrošinās atbalstu ēdināšanā pārtikas paku veidā

Jelgavas novada dome ārkārtas sēdē 31. martā lēmusi par atbalsta sniegšanu ēdināšanai izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Lai palīdzētu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu, tajā skaitā, pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ģimenēm, kuras finansiāli ietekmē Covid - 19 izraisītā krīze, Jelgavas novada dome lēmusi ārkārtas situācijas periodā katram izglītojamajam nodrošināt pārtikas paku nedēļai. Šāda pašvaldības taktika ietver gan trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes, gan daudzbērnu ģimenes, gan ikvienu ģimeni Jelgavas novadā, kas pašreizējā situācijā sajutusi grūtības sabalansēt ģimenes budžetu un pietiekami brīvi atlicināt līdzekļus pārtikai. Pakas vērtība noteikta 12 eiro apmērā, summā ietverot piegādes nodrošinājumu izglītības iestādei.

“Attālinātais mācību process, ģimenes sadzīve ar atšķirīgu sociālekonomisko fonu, attālinātais vai pašlaik pārtrauktais darbs katrās mājās radījis citādus psihoemocionālos un praktiskos apstākļus, kas raisa apdraudējumu nonākt dziļā krīzes situācijā. Apmeklējot skolu, vismaz viena ēdienreize dienā katram izglītojamajam bija garantēts pašvaldības nodrošinājums un sastāvdaļa veiksmīgam mācību procesam. Taču tagad – gan attālinātais mācību process, gan sadzīve, gan regulāras ēdienreizes visiem ģimenes locekļiem ir vecāku atbildība. Tas ir palielināts psiholoģiskais un praktiskais slogs. Labvēlīgi šis process var noritēt vien tad, ja vecāki ir droši par saviem ienākumiem un darba iespējām. Taču pašreizējā situācija pilnīgi noteikti audzē spriedzi daudzās ģimenēs – gan praktisku, gan ekonomisku, gan emocionālu,” skaidro pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Ņemot vērā, ka izglītības iestāžu ēdinātāji pašlaik pakalpojumu saviem izglītojamajiem nesniedz, pašvaldība rosinājusi šo sadarbību ar ēdinātājiem transformēt cita veida pakalpojumā – nodrošinot pārtikas pakas satura izstrādi, produktu iegādi un paku sagatavošanu no nedēļas uz nedēļu, mainot sortimentu un rūpējoties par iespējami dažādu produktu iekļaušanu pakas sastāvā. Pašlaik pašvaldība ir vienojusies par šādu sadarbību ar esošajiem sadarbības partneriem un vietējiem uzņēmējiem.

“Pašvaldība nepretendē uz pilnībā sabalansētas ēdienkartes nodrošinājumu, taču vēlas rast atspaidu daudzām ģimenēm, kam diendienā pašlaik daudz vairāk nepieciešami produkti bērnu ēdināšanai, biežāk jāgatavo sātīgs uzturs, bet papildus tam var būt trauksme par pieaugošo bezizejas sajūtu, ja apdraudēti vai sarukuši ir ģimenes ienākumi,” skaidro izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.

Domes lēmuma īstenošana Izglītības pārvaldei noritēs sadarbībā ar izglītības iestādēm un pagastu pārvaldēm. Skolēnu un pirmsskolas audzēkņu ikdienā lietotajā platformā E-klase jau no šodienas katra audzēkņa elektroniskā pasta sadaļā tiks nosūtīta informācija vecākiem par domes lēmumu ar pielikumu iesnieguma veidā. Tie vecāki, kas vēlēsies saņemt pašvaldības nodrošinātu iknedēļas pārtikas paku katram no bērniem, aicināti aizpildīt iesniegumu un iesniegt izglītības iestādes vadībai. Attiecīgi, apkopojot iesniegumus un izvērtējot pamatotību vai informācijas korektumu, izglītības iestāde arī sadarbībā ar Izglītības pārvaldi organizēs tālāko procesu.

Pārtikas paka pienāksies uz nedēļu katram no ģimenes bērniem, kas apmeklē Jelgavas novada izglītības iestādi. Piemēram, daudzbērnu ģimenei ar pieciem bērniem uz nedēļu būs iespēja saņemt piecas šīs pārtikas pakas. Turklāt – ja novadā dzīvojošai ģimenei kāds no lielākajiem bērniem mācās, piemēram, pilsētas izglītības iestādē, Jelgavas novada pašvaldība aicina to norādīt iesniegumā (norāde nepieciešama, lai pašvaldība varētu izvērtēt situāciju un iespējams, piešķirt paku par lielāko bērnu jeb gados vecāko izglītojamo gadījumā, ja otra pašvaldība savu atbalstu pārtikas paku veidā sniedz tikai savā teritorijā deklarētiem izglītojamajiem).

“Pašvaldība atzīmē, ka noteiktā datumā nenoslēdzas termiņš pieteikuma iesniegšanai, jo katrā ģimenē situācija līdz ar ārkārtas situāciju valstī var būt ļoti dažāda. Iespējams, kādai ģimenei, kam pašlaik nav krīzes draudu un kas sākotnēji nemaz uz pārtikas paku nepretendēja, pēc nedēļas vai divām diemžēl tā būs nepieciešamība. Izglītības iestāde sarakstu par pārtikas paku saņēmējiem var papildināt katru nedēļu. Savukārt ar iesniegumiem nevajadzētu kavēties tām ģimenēm, kas ir daudzbērnu ģimenes, vai tām, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes statuss,” uzsver Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa. Tāpat Izglītības pārvalde informē, ka pārtikas paku varēs saņemt arī tie izglītojamie, kas mācās novada izglītības iestādē, bet deklarēti pavisam citā pašvaldībā un no tās bērnam pusdienu atbalstu nesaņem. Tādā gadījumā vien jārēķinās, ka pilnīgi noteikti vecākiem vai tuviniekiem pašiem būs jāorganizējas, lai nokļūtu līdz skolai pakas saņemšanai.

Izglītojamie, kuriem būs iespējams pārtikas paku saņemt izglītības iestādē, varēs to izdarīt katru pirmdienu laikā no pulksten 10:00 – 17:00. Taču tām ģimenēm, kas dzīvo attālāk, jāvienojas par pārtikas pakas piegādi (izglītības iestāde var piesaistīt pagasta pārvaldi par saņemšanas ērtākajiem veidiem).

Foto: no arhīva