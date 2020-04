Jelgavas novadā uzstādītas Svētā Jēkaba ceļa norādes

Pašreizējā situācija gan nav atvērta ceļošanai un pārgājieniem, bet pērnā gada novembrī Jelgavas novada pašvaldība tikās ar Sv.Jēkaba ceļa asociācijas Latvijas pārstāvjiem, pārrunājot ceļa marķēšanas plānu, kas iecerētajā maršrutā vijas cauri Valgundes, Kalnciema un Līvbērzes pagastam. Atsaucoties uz asociācijas ideju ar vienotām norādzīmēm marķēt Sv.Jēkaba ceļu, Jelgavas novadā uzstādīti 12 norāžu stabiņi, kas Santjago ceļa gājējiem būs viņu lielā pārgājiena kartējums, informē pašvaldības pārstāve Dace Kaņepone.

“Santjago ceļa izstrāde Latvijā balstīta uz Starptautiskās Sv.Jēkaba ceļa asociācijas mērķiem ceļa veidošanai. Mūsdienās Santjago ceļš ir kļuvis par svētceļojumu, kur satiekas dažādu tautību, rasu, filozofiju un reliģiju cilvēki. Cilvēki dodas šajā ceļā visdažādāko iemeslu dēļ – garīgu meklējumu, reliģisku motīvu vadīti, ar kultūras pieredzes iedvesmu, sportiska izaicinājuma vai veselības uzlabošanas, sevis pārvarēšanas vai sevis sastapšanas un pieņemšanas nolūkā. Eiropas ceļu tīkls mērāms daudzos tūkstošos kilometru, un svētceļnieki uz tā orientējas pēc vienota marķējuma – “Camino” simbola, kas ir dzeltena bulta vai gliemežvāks. Pašlaik notiek ceļa marķēšana Zemgalē. Tie ir seši posmi no Rīgas līdz Žagarei, kopumā 135 kilometri. Maršruts tiek marķēts ar plāksnītēm, uzlīmēm, koka stabiem – lielākos ceļa krustojumos vai vienkāršām dzeltenām bultām, kas uzkrāsotas uz akmens. Mūsu brīvprātīgie ir saziedojuši līdzekļus putnu būrīšu izgatavošanai ar “Camino” simbolu, kas arī kalpos kā ceļa norādes. Kopumā Zemgalē būs ap 50 stabu, puse no tiem jau uzstādīta, ap 100 plāksnītēm un citām norādēm,” stāsta Latvijas Sv.Jēkaba ceļa asociācijas locekle Agita Ūbele.

Maršrutu Latvijā izzina un veido Latvijas Sv.Jēkaba ceļa asociācija. Tā izstrāde balstīta uz Eiropas Sv.Jēkaba ceļa federācijas izvirzītajiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem tiek apzināti ceļa marķēšanas punkti un vietas, izvērtēti un iekļauti apskates objekti, veidota mājaslapa ar maršruta aprakstiem un informāciju par potenciālajām naktsmājām, ēdināšanas iespējām utt.

Līdz šim Latvijai vistuvākā valsts, kurā varēja sākt oficiālo ceļu, bija Vācija. Aizvadītajos gados Santjago ceļa maršruti tapuši Polijā un kaimiņos – Lietuvā; arī igauņi strādā pie Sv.Jēkaba ceļa izveides.

Viduslaikos Santjago ceļš bija otrs nozīmīgākais svētceļojumu galamērķis Eiropā pēc Romas. Kopš pagājušā gadsimta 80. gadu vidus tā popularitāte atkal ir piedzīvojusi strauju kāpumu, pēdējos gados sasniedzot ap 250 000 svētceļnieku gadā no visas pasaules.

Latvijas Sv.Jēkaba ceļa asociācija ir brīvprātīgo apvienība, kas no 2019. gada Latvijā veido Santjago ceļa posmu, kura kopējais garums ir aptuveni 320 kilometru, kas savienojas ar Lietuvas, Polijas, Vācijas un citu zemju jau izveidotajiem Santjago ceļa posmiem. Kopā tas veido Eiropas Santjago ceļu tīklu.

No Jelgavas novada budžeta plāksnīšu ar numuriem un stabu izgatavošanai iztērēti 323 eiro ar PVN. Stabu izgatavošanā iesaistījās uzņēmumi SIA “Signum” un SIA “WWL Houses”.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība