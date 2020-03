Ceturtdien, 5.martā, protesta akcijai pret administratīvi teritoriālo reformu pievienosies Jelgavas novada zemnieki, virzoties no Elejas uz Jelgavu un turpinot ceļu pa apvedceļu, aģentūru LETA informēja novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.

Jelgavas novada pašvaldība ir saņēmusi pieteikumu, ka 5.martā, līdzīgi kā citi novadi, kas protestē pret administratīvi teritoriālās reformas procesu un Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijā izlemto, Jelgavas novada zemnieki iesaistīsies protesta akcijā.

Paredzēts, ka vairāki desmiti smagās tehnikas vienību no pulksten 7.30 brauks virzienā no Elejas, skarot Jelgavas robežu, apli pie iebraukšanas Jelgavā, tādējādi apgrūtinot satiksmi ceļā no Jelgavas uz Rīgu. Akcijas "kulminācija" varētu būt ap pulksten 8.30 pie pilsētas apļa - rīta satiksmes intensitātes laikā, līdz ar to tranzīta transporta kustība varētu būt apgrūtināta.

Kaņepone skaidroja, ka "protesta mērķis ir pievērst uzmanību un paust nostāju, ka nav pieņemams apvienošanas scenārijs, kā arī nav pieņemams process, kādā veidā tas tiek politiski īstenots".

Turklāt, pārmetot Saeimas komisijai nevēlēšanos atbildēt uz būtiskākajiem jautājumiem, Jelgavas novada pašvaldība šo akciju atbalsta, jo neviens līdz šim neesot atbildējis uz vairākiem būtiskiem jautājumiem, piemēram, "kāpēc jāapvieno labi saimniekojoša liela lauku teritorija ar lielu pilsētu un kā noritēs pretendēšana uz investīcijām". Pēc pašvaldības paustā, Saeimas komisijai pārmetams darba stils, kas atspoguļojot tās politisko ieinteresētību un izšķiršanos, jo netiekot ievērots vienlīdzīguma princips attiecībā uz visām pilsētām un novadiem.

Savukārt Kandavas novada pašvaldībā aģentūra LETA uzzināja, ka ceturtdien no pulksten 7.30 līdz 10 būs apgrūtina satiksme uz šosejas Rīga-Ventspils, arī pie pagrieziena uz Jelgavu, jo pa ceļa posmu kolonnā pārvietosies smagā tehnika. Plānots, ka no Kandavas novada Rīgas virzienā līdz Tukumam dosies ap 40 tehnikas vienības.

Pulcēšanās visiem interesentiem, arī ar vieglajām automašīnām, notiks pulksten 7.30 pie Kandavas pagrieziena pie degvielas uzpildes stacijas "Circle K" vai Līgciema ceļa.

Rīgas domē aģentūrai LETA norādīja, ka protesta pieteikumi saistībā ar zemnieku akciju saņemti nav. Vienlaikus pašvaldībā pauda, ka "braukt ar traktoru uz Rīgu nevienam nav aizliegts, kamēr vien tiek ievēroti ceļu satiksmes noteikumi".

Jau ziņots, ka ceturtdien, no pulksten 7.30 līdz 9.30, novadu iedzīvotāji rīkos protesta akciju pret administratīvi teritoriālo reformu, pārvietojoties pa valsts lielākajiem autoceļiem ar smagās tehnikas vienībām. 5.martā Saeima otrajā lasījumā sāks skatīt likumprojektu par administratīvi teritoriālo reformu, kas neapmierina vairākas pašvaldības, kuras neatbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieceri par novadu apvienošanu.

Patlaban pieejamā informācija liecina, ka protesta akcijā pret novadu reformu, iesaistot smago tehniku, apsver iespēju iesaistīties Kandavas, Ikšķiles, Carnikavas, Alojas, Jelgavas, Salacgrīvas, Alsungas, Ventspils, Tukuma, Salas, Engures, Inčukalna pašvaldības.

