Jelgavas novads pagarina NĪN pirmā ceturkšņa apmaksas termiņu līdz 15.maijam

Jelgavas novada dome ārkārtas sēdē 25.martā lēma, ka nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nomaksas termiņš par pirmo ceturksni tiek pagarināts līdz 15.maijam, informē Jelgavas novada pašvaldība.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, ne vienu vien iedzīvotāju satrauca apstākļi, ka klientu apkalpošana nenotiek un arī skaidras naudas iemaksas nav īstenojamas tik ierasti kā vienmēr. Tāpēc daļa iedzīvotāju satraukti vērsušies pašvaldībā ar jautājumiem par iespējamu soda naudas uzrēķinu laikā nenomaksāta nekustamā īpašuma nodokļa dēļ. Ne tikai atbildot uz iedzīvotāju bažām, bet arī reaģējot uz vispārējo praksi daudzās pašvaldībās ārkārtas situācijas dēļ, Jelgavas novada dome lēmusi nekustamā īpašuma nodokļa termiņu par 2020.gada pirmo ceturksni pagarināt no 31.marta līdz 15.maijam.

“Tas, protams, neizslēdz iespēju, ka turpinoties vai pagarinot ārkārtējo situācijas periodu valstī, arī šis termiņš varētu tikt koriģēts,” skaidro izpilddirektore Līga Lonerte, piebilstot, ka “pašvaldība saņēmusi jau pirmos iesniegumus ar lūgumu konkrētiem uzņēmējiem, ražotājiem piemērot atlaides maksājumiem. Gaidāmie ekonomiskie risinājumi piespiedīs un liks rast risinājumus gan sociāliem, gan ekonomiski stimulējošiem pasākumiem atšķirīgām iedzīvotāju grupām un arī uzņēmējiem”.

Jelgavas novada pašvaldības Finanšu nodaļa informē, ka budžetā aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmērs par 2020.gadu noteikts 3 165 009 eiro apmērā, un pašlaik no tā jau iekasēti 26,2%. Turklāt maksājuma apjoms atbilstoši termiņam pašlaik neatšķiras no pagājušā gada. Pirmkārt, lielākā daļa no aprēķinātā NĪN ir nodoklis par lauksaimniecības zemi un Covid-19 šobrīd neietekmē zemnieku saimniecību darbību. Savukārt NĪN maksājumi par dzīvokļiem Jelgavas novadā ir robežās starp 7– 20 eiro gadā ( izņemot atsevišķus gadījumus), kas nav salīdzināmi ar komunāliem maksājumiem.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība