Jelgavas novads saņēmis 145 portatīvos datorus

Lai uzlabotu tehnoloģisko nodrošinājumu skolās, tādējādi mazinot “Covid-19” krīzes seku ietekmi uz izglītību, un īstenotu attālināto mācību procesu, Jelgavas novada pašvaldība šomēnes no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) saņēmusi 145 portatīvos datorus. Pašlaik pašvaldības IT speciālisti tajos uzstāda nepieciešamās programmas. Plānots, ka izglītības iestādes datorus saņems jau janvāra sākumā, informē pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša.

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi 145 portatīvos datorus par kopējo summu 91 935,8 eiro, viena datora vērtība ir 634,04 eiro. Tos saņems 13 novada izglītības iestādes – Elejas vidusskola 21 datoru, Kalnciema vidusskola 18, Vircavas vidusskola 15, Staļģenes vidusskola 14, Aizupes pamatskola 11, Šķibes pamatskola 11, Kalnciema pagasta vidusskola 10, Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola 10, Svētes pamatskola 10, Lielplatones pamatskola–atbalsta centrs 8, Sesavas pamatskola 7, Līvbērzes pamatskola 6, Vilces pamatskola 4.

Datori pašvaldību vispārējās izglītības un speciālās izglītības iestādēm piešķirti, ņemot vērā skolēnu skaitu 7.–12. klašu grupā 2020. gada 1. septembrī. Lai nodrošinātu vienmērīgu un skolēniem atbilstošu portatīvo datoru skaita sadalījumu, skolas tika sagrupētas 20 grupās pēc audzēkņu skaita.

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa skaidro – kaut arī novada skolēni, uzsākot mācības attālināti pavasarī, jau pakāpeniski tika nodrošināti ar datortehniku, šāds dāvinājums no ministrijas ir papildu palīgs izglītības iestādēm ārkārtas situācijā.

Piešķirtie klēpjdatori “Acer TravelMate P2” iegādāti par valsts budžeta līdzekļiem, taču tiem iztrūka lietotņu licences, datorpeles un arī somas to pārnēsāšanai. Tāpēc no Jelgavas novada pašvaldības budžeta paredzēts novirzīt papildus ap 9000 eiro, lai šiem portatīvajiem datoriem nodrošinātu “MS Office” programmatūras licenci, kā arī iegādātu papildu inventāru – datorpeles un datorsomas.

Kopā IZM veica 6261 portatīvā datora iepirkumu, un to iegādei valdība piešķīra 3,97 miljonus eiro.

Foto: no arhīva