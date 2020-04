Jelgavas pašvaldība aicina Svētes palienes pļavās ievērot pulcēšanās ierobežojumus un lietošanas noteikumus

Jelgavas pilsētas pašvadība aicina Svētes palienes pļavās ievērot pulcēšanās ierobežojumus un lietošanas noteikumus. Martā noslēgušies būvdarbi, īstenojot projektu "Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās, Jelgavā", kā rezultātā applūstošajās Svētes upes palienes pļavās izbūvēta atpūtas zona – koka pastaigu laipu celiņu tīkls 1665 metru garumā, kas savienots ar trim grantētām takām. Jaunā pastaigu vieta jau iemantojusi popularitāti iedzīvotāju vidū, taču būtiski apmeklētājiem atcerēties, ka arī Svētes palienes pļavās ārkārtējās situācijas laikā ir jāievēro pulcēšanās ierobežojumi un jāievēro distance no citiem apmeklētājiem. Tāpat jāņem vērā arī citi atpūtas vietas lietošanas noteikumi, aicina Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Svētes palienes pļavās starp Sniega ielu, Būriņu ceļu, Vītolu ceļu un Miezītes ceļu ir izveidota gandrīz 3365 kvadrātmetrus plaša rekreācijas zona. Tajā izbūvēts koka laipu celiņu tīkls pastaigām. Mazākā laipu zona, kas ir 562 metrus gara, atrodas starp Miezītes un Vītolu ceļu, ieskaujot Miezītes dīķi, bet garākā koka laipu taka – 1103 metri – atrodas starp Būriņu ceļu un Sniega ielu. Lai nodrošinātu iespēju pārvietoties pa laipām arī palu laikā, tās izbūvētas pusotra metra augstumā. Gājēju drošībai koka laipas aprīkotas ar margām, kurās iemontēts speciāls siets. 14 vietās uz takām ir izveidotas speciālas platformas – piecas lielākas, plašākā no tām 65 kvadrātmetri un deviņas mazākas –, kurās cilvēki var izmainīties vai vienkārši apstāties un vērot dabu.

Svarīgi ņemt vērā, ka ārkārtējās situācijas laikā, lai mazinātu Covid-19 izplatību, noteikti stingrāki pulcēšanās ierobežojumi arī publiskajā ārtelpā. Visām personām ir obligāti jāievēro savstarpēja divu metru distance, kā arī vienlaikus pulcēties atļauts tikai pa diviem, izņēmums ir cilvēki, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, personas, kas veic darba vai dienesta pienākumus. Vai jaunās pastaigu vietas apmeklētāji ievēro drošības pasākumus, kontrolēs Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija.

Pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" izstrādājusi satiksmes organizācijas shēmu koka laipām piegulošajās ielās un jau aprīlī plānots uzstādīt ceļa zīmes, kas palīdzēs organizēt satiksmi, nosakot vietas, kur drīkst un kur nedrīkst novietot automašīnas.

Pilnībā transportlīdzekļus plānots aizliegt novietot Miezītes ceļa labajā pusē no Sniega ielas līdz Kūliņu ceļam, bet stāvēt un apstāties atļauts šī ielas posma kreisajā pusē. Savukārt Būriņu ceļā no Sniega ielas līdz Vītolu ceļam atļauts stāvēt labajā pusē. Apstāšanās un stāvēšana tiks aizliegta Sniega ielas posmā no Sniega ielas 18. nama līdz Smilgu ielai gar privātmājām. Līdz 10 automašīnām vieta pietiek Sniega ielas un Būriņu ceļa krustojumā, kur speciāli paplašināta ielas nomale, tāpat automašīnas ieteicams novietot Vītolu ceļā tajā pusē, kur atrodas laipas. Taču aicinājums ir iedzīvotājiem pastaigās uz laipām doties ar kājām.

Tāpat laipu apmeklētāji aicināti izturēties atbildīgi pret infrastruktūru un dabu, ievērojot Pasaules dabas fonda aicinājumu "Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!". Šobrīd teritorijā nav plānots uzstādīt atkritumu konteinerus, līdz ar to laipu apmeklētāji savus radītos atkritumus aicināti paņemt līdzi uz mājām, nevis piemēslot apkārtni. Uz koka laipām ir kategoriski aizliegts smēķēt, jo tas ir nedroši, tāpat aicinājums ievērot to, ka laipas ir domātas mierīgām pastaigām un dabas vērošanai, līdz ar to velosipēdistiem pa laipām jāpārvietojas, stumjot to pie rokas. Šādi jārīkojas, lai nerastos bīstamas situācijas ne gājējiem, ne pašiem velosipēdistiem.

Bet tiem apmeklētājiem, kuri pastaigā pa Svētes palienes pļavas laipām paņēmuši līdzi suņus, jāievēro Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi "Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā", kas nosaka, ka suņa īpašniekam ir aizliegts atrasties ar suni Jelgavas pilsētas publiskajā ārtelpā, ja nav samaksāta ikgadējā pašvaldības nodeva par suņa turēšanu un sunim obligāti ir jābūt pavadai, kā arī saimniekiem ir jāsavāc sava mājdzīvnieka ekstrementi. Ar savu suni pa laipām jāpārvietojas neapdraudot citus un netraucējot pārējiem.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība