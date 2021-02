Jelgavas pašvaldība iegādājusies divas automātiskās telpu dezinfekcijas iekārtas

Rūpēs par epidemioloģisko drošību, lai pašvaldības iestādēs ātrāk un efektīvāk varētu dezinficēt telpas, Jelgavas pilsētas pašvaldība iegādājusies divas automātiskās telpu dezinfekcijas iekārtas. Otrdien pēc darba laika dezinficētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" telpas, un šonedēļ tas tiks darīts arī citās pašvaldības izglītības iestādēs, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) vadītājs Gints Reinsons skaidro, ka iepriekš telpu dezinfekcija tika organizēta tajās pašvaldības iestādēs, kurās apstiprināti Covid-19 saslimšanas gadījumi, un tas tika iepirkts kā ārpakalpojums. Turklāt dezinfekcija noritēja manuāli, iesaistot cilvēkus. Lai šo procesu padarītu ātrāku un efektīvāku, pašvaldība iegādājusies divas iekārtas, kas turklāt dezinficē gan gaisu, gan virsmas, tādējādi tiek sasniegts maksimāls rezultāts. Izmantotā tehnoloģija ir droša visu veidu elektronikai, iekārtām un virsmām, tādēļ dezinfekcijas laikā telpas nav jāatbrīvo, un tā ir nekaitīga cilvēkiem.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" vadītājs Māris Mielavs norāda, ka ar dezinfekcijas iekārtu strādā apmācīts operators, kas iekārtu nogādā konkrētā iestādē, iestata telpas parametrus un to ieslēdz. "Dezinfekcijas procesa ilgums ir atkarīgs no telpas platības. No iekārtas izdalās dezinfekcijas līdzeklis, kas vienmērīgi izplatās telpā un nosedz pilnīgi visas virsmas," stāsta M.Mielavs, piebilstot, ka ar automātisko telpu dezinfekcijas iekārtu šis process ir arī ātrāks – vienas vidēja izmēra telpas dezinfekcija aizņem 5–10 minūtes, turklāt iekārtas ir ērti ekspluatējamas un pārvietojamas.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu dezinfekciju koordinē POIC. Iestādes vadītājs G.Reinsons pauž, ka POIC regulāri apkopo informāciju par saslimšanu ar Covid-19 pašvaldības iestādēs un, pamatojoties uz šiem datiem, tiek organizēta telpu dezinfekcija. "Prioritāri telpu dezinfekcija tiek plānota iestādēs, kurās konstatēti Covid-19 saslimšanas gadījumi, un katra iestāde pati noteiks, kuras telpas jādezinficē. Piemēram, bērnudārzā – tikai viena, vairākas grupiņas vai arī kāpņu telpa, koplietošanas sanitārais mezgls," kārtību skaidro G.Reinsons, piebilstot, ka plānotas arī profilaktiskas dezinfekcijas citās pašvaldības iestādēs. "Šobrīd prioritāte ir izglītības iestādes," tā G.Reinsons, piebilstot, ka šonedēļ telpu dezinfekcija plānota arī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Zīļuks", "Kāpēcīši" un Jelgavas pamatskolā "Valdeka"-attīstības centrā.

Dezinfekcijas iekārtas iegādātas par pašvaldības budžeta līdzekļiem, un to kopējā cena ir 7900 eiro bez PVN.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība