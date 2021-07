Jelgavas pašvaldība izsludina jaunu konkursu bērnu un jauniešu nometņu organizatoriem

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludinājusi jaunu atklātu projektu konkursu "Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana izglītojamo 2021. gada vasaras brīvlaikā". Konkursā aicinātas pieteikties personas un organizācijas, kas līdz 31. augustam var īstenot nometnes bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2. augusta pulksten 17, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Maija beigās valdība atbalstīja 2,2 miljonu eiro piešķiršanu pašvaldībām vasaras nometņu organizēšanai, lai ar to palīdzību mazinātu Covid-19 izraisītās sekas skolēniem, ilgstoši mācoties attālinātā režīmā. Jelgavas valstspilsētas pašvaldība līdz 9. jūlijam bija izsludinājusi konkursu nometņu organizatoriem, kurā projektus iesniedza pieci pretendenti, saņemot valsts finansējumu nometņu norisei.

Tā kā valsts piešķirtais finansējums nometņu organizēšanai Jelgavā vēl nav apgūts, pašvaldība izsludina papildu pieteikšanos līdz 2. augusta pulksten 17. Konkursā var piedalīties jebkura valsts vai pašvaldības institūcija, juridiska vai fiziska persona, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nevalstiskās organizācijas.

Nometnes dalībnieku mērķgrupa ir bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem. Nometnē vienā grupā vienlaikus drīkst uzņemt 30 bērnus. Tāpat organizatoriem ir stingri jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un vadlīnijas drošai nometņu rīkošanai.

Pieteikuma dokumenti nometņu organizatoriem ir jāiesniedz līdz 2. augusta pulksten 17. Pretendents konkursa pieteikumu ar norādi "Projektu konkursam "Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana izglītojamo 2021. gada vasaras brīvlaikā"" iesniedz slēgtā aploksnē Izglītības pārvaldei, sūtot pasta sūtījumā uz adresi: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001, vai klātienē Izglītības pārvaldē Svētes ielā 22, Jelgavā, 204. kabinetā. Papildus uz aploksnes jābūt norādītam pretendenta nosaukumam vai vārdam, uzvārdam.

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Tija Aleksandrova stāsta, ka šobrīd finansējums nometņu organizēšanai piešķirts piecām organizācijām – Jelgavas Centra pamatskolai, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai, Jelgavas 4. sākumskolai, biedrībai "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs" un biedrībai "Futbola klubs "Jelgava"". Jāuzsver, ka šo skolu un biedrību organizētajās nometnēs varēs piedalīties tikai šo skolu vai biedrību audzēkņi.

T. Aleksandrova informē, ka Jelgavas Centra pamatskola no 23. līdz 27. augustam rīkos saliedēšanas un iepazīšanās nometni "Kopā darot – mēs varam!" skolas topošajiem 110 pirmklasniekiem un skola ar vecākiem sazināsies individuāli; Tehnoloģiju vidusskola iecerējusi nometni "Kopā gudrāk, kopā labāk" no 16. līdz 20. augustam 1.–4. klašu audzēkņiem, bet no 23. līdz 27. augustam – 5.–9. klašu skolēniem, katrā grupā uzņemot 30 dalībniekus. Par pieteikšanos nometnei vecāki tiks informēti izglītības iestādes mājaslapā un e-klasē. Savukārt Jelgavas 4. sākumskola organizēs nometni "Solis tuvāk skolai" 8–12 gadus vecajiem skolēniem, iesaistot 120 bērnus un jauniešus, kuriem nometne notiks no 16. līdz 20. augustam. Arī šai nometnei pieteikšanos organizēs skola.

Bērnu un jauniešu mūzikas klubs no 16. līdz 20. augustam piedāvās nometni "Jauno mūziķu nometne Svētē" sava kluba 7–12 gadus vecajiem jauniešiem, bet biedrība "Futbola klubs "Jelgava"" organizēs treniņnometni "Komanda un tās spēks" jaunākajiem futbola skolas audzēkņiem – 60 mazajiem futbolistiem.

Foto: no arhīva