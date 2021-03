Jelgavas pašvaldība paredz mainīt ietvju uzturēšanas nosacījumus ziemas periodā

Jelgavas pašvaldība pēc sniegotās ziemas, kas ne tikai Jelgavā, bet arī Latvijā kopumā spilgti iezīmēja problēmas ar savlaicīgu ietvju tīrīšanu, analizē situāciju un meklē risinājumu, lai turpmāk ziemas periodā pilsētā uzlabotu publisko ietvju uzturēšanu un iedzīvotāju pārvietošanās drošību. Šobrīd kā efektīvāko risinājumu pašvaldība saredz grozīt saistošos noteikumus, nosakot, ka ziemas periodā arī privātīpašumiem piegulošo ietvju uzturēšanu nodrošina pašvaldība, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Šobrīd pilsētas publiskās ietves, kuru attīrīšana no sniega ir jāorganizē "Pilsētsaimniecībai", veido 55 procentus no kopējās ietvju un celiņu platības. "Līdz ar to, lai ziemā pilsēta kopumā būtu attīrīta no sniega, savi pienākumi atbildīgi ir jāveic arī citām juridiskām un fiziskām personām, tīrot savam īpašumam piegulošās teritorijas. Taču praksē, it sevišķi sniegotās ziemās, šāds risinājums nedod rezultātu, jo diemžēl liela daļa privātīpašnieku dažādu iemeslu dēļ, tostarp objektīvu, savlaicīgi neveic šo pienākumu. Rezultātā tiek apdraudēta jelgavnieku drošība. Arī šoziem atsevišķos ietvju posmos, kur gājēju plūsma ir aktīvāka, pašvaldība bija spiesta šo pienākumu pildīt privātīpašnieku vietā, lai neradītu bīstamus apstākļus," uzsver Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.

Rezultātu nesniedz arī saistošajos noteikumos paredzētā atbildība – brīdinājums vai naudas sods. Tāpēc, kā skaidro I.Škutāne, pašvaldība paredz veikt grozījumus saistošajos noteikumos, nosakot, ka jau nākamajā ziemā arī privātīpašumiem piegulošo ietvju uzturēšanu nodrošinās pašvaldība.

Pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" aprēķini liecina, ka tas no pašvaldības budžeta prasīs papildu ap 270 000 eiro.

Foto: no arhīva