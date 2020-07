Jelgavas pašvaldība pati nojauks ugunsgrēkā cietušu 18 dzīvokļu māju, piedzenot izdevumus no īpašniekiem

Jelgavas pašvaldība pati organizēs ugunsgrēkā cietušas 18 dzīvokļu mājas Zirgu ielā 11 nojaukšanu, piedzenot izdevumus no īpašniekiem, aģentūru LETA informēja pašvaldības pārstāve Līga Klismeta.

Ēka saskaņā ar domes lēmumu bija jānojauc līdz šodienai. Taču īpašnieki ēku nav nojaukuši un ar pašvaldību nav sazinājušies.

Atbilstoši domē pieņemtajam lēmumam pirmdien Pašvaldības īpašumu pārvaldes speciālisti sāks organizēt ēkas nojaukšanu - gatavot tāmi un organizēt iepirkumu ēkas nojaukšanai.

Izlietotie pašvaldības līdzekļi tiks piedzīti no ēkas īpašniekiem.

Jau ziņots, ka mājai, kurā ir 18 dzīvokļi, ugunsgrēka rezultātā bojātas jumta nesošās konstrukcijas, jumta segums nav saglabājies, logi un durvis daļēji ir izlauztas. Jau 2018.gadā apskatē tika secināts, ka dzīvokļu iekšējā apdare ugunsgrēka un tā dzēšanas rezultātā stipri cietusi un ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, arī iekšējie inženiertīkli un iekārtas ir bojātas. Ēka ir norobežota, pirmā stāva logi ir aizdarīti ar plāksnēm, ieejas durvis bloķētas ar skrūvēm. Secināts, ka pēc ugunsgrēka nams ir sliktā tehniskajā stāvoklī.

Būvvaldes būvinspektors jau 2018.gadā informēja dzīvokļu īpašniekus un apsaimniekotāju - SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" - par ēkas tehnisko stāvokli, uzdodot risināt jautājumu par konstrukciju detalizētu tehniskās apsekošanas organizēšanu, lai izvērtētu tehnisko stāvokli un noteiktu nepieciešamos pasākumus bojājumu novēršanai.

Ņemot vērā, ka norādījumi ilgstoši netika risināti, 2019.gada maijā Jelgavas pašvaldība pasūtīja SIA "MM61" ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā secināts, ka mājas kopumā atrodas neapmierinošā tehniskā stāvoklī un atsevišķas konstrukcijas ir avārijas stāvoklī. Norādīts arī, ka ēka pastāvīgai apdzīvošanai nav rekomendējama un tās ekspluatācija ir pārtraucama.

Domes lēmums liecina, ka dzīvokļu īpašnieki nav spējuši vienoties par nepieciešamajiem pasākumiem bojājumu, sabiedriskās un vides drošības risku novēršanai, tādēļ šopavasar ēka apsekota atkārtoti. Apsekošanā konstatēts, ka mājai no pagalma puses nav norobežoti logi un durvis, tajā brīvi var iekļūt nepiederošas personas, radot bīstamību savai veselībai un dzīvībai, ēkas sliktais tehniskais stāvoklis rada apdraudējumu garāmgājējiem. No ielas puses durvis ir aizslēgtas un logu ailes aizskrūvētas ar skaidu plātnēm, taču pēc ugunsgrēka ilgstoši nav veikti pasākumi, kas pasargātu konstrukcijas no ārējo laikapstākļu ietekmes, jumta segums nav saglabājies, konstrukcijas turpina bojāties. Nekustamais īpašums pēc ugunsgrēka ir "pamests" un nekopts, turklāt ar savu neestētisko izskatu bojā pilsētas ainavu un apdraud garāmgājējus.

Ņemot vērā ēkas stāvokli un normatīvos aktus, dome lēma uzdot dzīvojamās ēkas īpašniekiem veikt tās nojaukšanu. Ja tas netiks darīts, darbus organizēs pašvaldība.

