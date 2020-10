Līdz ar epidemioloģisko situāciju valstī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija no 2. novembra apmeklētājiem pakalpojumus sniegs attālināti. Klātienē klientus pieņems tikai pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, tomēr pašvaldība aicina iedzīvotājus klātienē vērsties tikai īpašas nepieciešamības gadījumā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs apmeklētājus klātienē no 2. novembra pieņems pirmdienās no pulksten 13 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 15 un piektdienās no pulksten 9 līdz 14. Jautājumu gadījumā pašvaldība aicina iedzīvotājus sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni 63005522, 63005537 vai iesūtot dokumentus pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.

Iedzīvotāji aicināti arī dzīvesvietu pēc iespējas deklarēt elektroniski, bet klātienē to var veikt, tikai iepriekš piesakoties pa tālruni 63005481.

Ar pašvaldības administrācijas speciālistiem var sazināties telefoniski: Finanšu nodaļa – 63005550; Būvvalde – 63005576; Būvinspekcija – 63005566; Pašvaldības īpašumu pārvalde – 63005518 (vadītāja), 63005523 (dzīvokļu jautājumi), 63005528 (licencēšanas jautājumi); Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde – 63005569; informatīvais izdevums "Jelgavas Vēstnesis" – 63048800.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, aktuālajai informācijai iedzīvotāji aicināti sekot līdzi pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un sociālo tīklu kontos.

