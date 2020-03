Jelgavas pašvaldības namu apsaimniekotājs izsūta e-pastus ar aicinājumu atbalstīt republikas statusa saglabāšanu pilsētai

Jelgavas pašvaldības SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" (JNĪP) izsūtījusi klientiem e-pastus ar aicinājumu atbalstīt republikas statusa saglabāšanu pilsētai, noskaidroja aģentūra LETA.

Pašvaldības mājaslapā norādīts, ka iniciatīvu, kurā iedzīvotāji platformā "Manabalss.lv" aicināti balsot pret Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) likumprojektu apvienot Jelgavu ar Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu, atbalsta arī Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija.

Savukārt aizvadītajā nedēļas nogalē līdzīgu aicinājumu saviem klientiem nosūtījis arī pašvaldības uzņēmums.

"Šis ir izšķirošs brīdis mums visiem tikt novērtētiem kā pilsētai kopumā! Gan vēstures līkločos, gan šodienas attīstībā, gan rītdienas redzējumā mēs esam tiesīgi saukties un justies kā republikas nozīmes pilsētai," teikts paziņojumā.

Pašvaldības pārstāve Egita Veinberga uz jautājumu, vai šādu vēstuļu sūtīšana nav uzskatāma par administratīvo resursu izmantošanu, aģentūrai LETA pauda, ka JNĪP ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras darbu un arī klientus ietekmēs plānotā trīs pašvaldību apvienošana.

"Uzņēmums ir tiesīgs paust savu nostāju pilsētai svarīgos jautājumos un informēt par to savus klientus, aicinot būt pilsoniski aktīviem, izsakot viedokli sabiedrības iniciatīvu platformā. Piedalīties akcijā vai nē, ir katra paša izvēle," skaidroja Veinberga.

Viņa arī piebilda, ka "tādā gadījumā masu medijiem būtu jāvēršas arī pie VARAM un ministra ar jautājumu par administratīvo resursu izmantošanu administratīvi teritoriālās reformas likuma aktīvā reklamēšanā".

Jelgavas pašvaldība joprojām neizslēdz, ka saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu vērsīsies Satversmes tiesā.

Jau vēstīts, ka Saeimas opozīcijai pagājušajā nedēļā neizdevās panākt republikas pilsētu saraksta papildināšanu, parlamenta vairākumam nodrošinot, ka Latvijā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā būs piecas republikas pilsētas.

Republikas pilsētas bija paredzēts noteikt kā vienu no likumā ietveramajām administratīvās teritorijas un teritoriālā iedalījuma vienībām. Tomēr negaidīti Saeimas sēdē klātesošo deputātu vairākums piekrita attiekties no termina "republikas pilsēta" lietojuma, to aizvietojot ar terminu "lielās pilsētas".

Līdz ar to paredzams, ka atbalstītais priekšlikums par piecām republikas pilsētām trešajā lasījumā tiks grozīts, mainot lietoto terminu.

Ja līdz šim Latvijā par republikas pilsētām tika uzskatītas deviņas pilsētas, tad līdz ar reformu Latvijā paredzēts par tādām dēvēt tikai piecas pilsētas - Rīgu, Daugavpili, Jūrmalu, Liepāju un Rēzekni.

Vairāki parlamentārieši otrajā lasījumā piedāvāja tomēr saglabāt plašāku republikas pilsētu sarakstu, tajā ietverot arī Jēkabpili, Jelgavu, Valmieru un Ventspili. Tomēr arī minētie rosinājumi neguva atbalstu.

Tāpat ziņots, ka Jelgavas novada uzņēmēji sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākuši parakstu vākšanu pret pašvaldību apvienošanas plānu, kas paredz Jelgavu apvienot ar Jelgavas un Ozolnieku novadiem.

Iniciatīvas autori aicina abu novadu un pilsētas iedzīvotājus iesaistīties un nobalsot pret pašreizējo apvienošanas plānu. Uzņēmēji ir pārliecināti, ka pilsētai ir svarīgi augt kā republikas nozīmes pilsētai, bet novadam būtiski saņemt tiešas investīcijas lauku attīstībai. Apvienotā novadā, tik lielā teritorijā, būs daudz zaudējumu kā pilsētniekiem, tā lauciniekiem, tikai daudzi to vēl nesaprot un neaptver, uzskata uzņēmēji.

Foto: no arhīva