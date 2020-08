Aptuveni divdesmit cilvēku komanda Jelgavas pilsētas pašvaldībā rūpējas par pašvaldības publisko tēlu, nodrošinot atpazīstamību, koordinē komunikāciju, uztur pašvaldības portālu un gatavo informāciju izdevumam “Jelgavas Vēstnesis”. Visticamāk, Jelgava ir līdere citu pašvaldību vidū, vismaz “Ziņu” aptaujātajās nevienā nav tik liels speciālistu skaits darbam ar sabiedrību, vistuvāk atrodoties vēl vienai lielajai Latvijas pilsētai – Daugavpilij. Tomēr arī tajā speciālistu skaits šajā jomā ir mazāks.

Sarežģīti darba uzdevumi un amatu nosaukumi



Kā uzskaita Egita Veinberga – pašlaik Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēs un Sabiedrisko attiecību pārvaldē strādā 14 sabiedrisko attiecību speciālisti. Astoņi no tiem ir pašvaldības iestādēs, piemēram, Sporta servisa centrā, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, pašvaldības policijā un citur, savukārt Sabiedrisko attiecību pārvaldē – seši. Jāpiebilst, ka, neskaitot sabiedrisko attiecību speciālistus, kuri veido izdevumu “Jelgavas Vēstnesis”, pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē strādā vēl vairāki darbinieki (vismaz seši), piemēram, pati E.Veinberga, kura ir Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājas vietniece komunikācijas un mediju attiecību jautājumos. Tāpat tur strādā komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste, vēl ir arī ārējo sakaru un starptautisko attiecību galvenā speciāliste, sabiedrisko attiecību un mārketinga galvenā speciāliste, sabiedrisko attiecību un interneta komunikācijas galvenā speciāliste, bet visas nodaļas vadītāja ir Iveta Šurma. Piemēram, Kristīne Langenfelde, kas ir pašvaldības izdevuma “Jelgavas Vēstnesis” galvenā redaktore, amata nosaukumā pie kabineta durvīm dēvēta par Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājas vietnieci sabiedrības informēšanas jautājumos.

E.Veinberga “Ziņām” sīkāk paskaidro, ka Sabiedrisko attiecību pārvaldes darbinieku uzdevumos ietilpst piedalīšanās pilsētas nozīmes pasākumu organizēšanā un nodrošināšanā, pašvaldības portāla jelgava.lv un pašvaldības iekšējās informācijas sistēmas (intraneta) tehniskā un saturiskā vadība, komunikācijas veidošana interneta vidē (portāla, intraneta uzturēšana un komunikācija sociālajos medijos). Tāpat viņu darbs ir nodrošināt pašvaldības informatīvā izdevuma “Jelgavas Vēstnesis” satura veidošanu un izdošanu, sabiedrisko attiecību un integrētā mārketinga kampaņu plānošanu un realizāciju, lokālpatriotisma un pilsētas simbolikas atpazīstamības veicināšanu, komunikācijas veidošanu ar medijiem, tās plānošanu un vadīšanu, pilsētas publicitātes veidošanu (nav gan skaidrs, ar ko tas atšķiras no iepriekš minētās atpazīstamības veidošanas) un analīzi. Tāpat viņu darbs ir veidot un vadīt starptautiskās attiecības, uzturot un veicinot sadarbību ar ārvalstu pārstāvniecībām, vēstniecībām, sadraudzības pilsētām un citām ārvalstu institūcijām, organizēt un nodrošināt pasākumus un vizītes sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām.

Algoto sabiedrisko attiecību darbinieku skaita ziņā no “Ziņu” aptaujātajām pašvaldībām Jelgavai pietuvojas tikai Daugavpils. Daugavpilī ir trīs sabiedrisko attiecību un divi mārketinga speciālisti, bet kopumā, ieskaitot videooperatorus un citus speciālistus, Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļā esot 12 cilvēku, skaidro nodaļas vadītāja Inese Saveļjeva.

