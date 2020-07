“Kā mēs varam izmantot braukšanas atlaides sabiedriskajā transportā Jelgavā, ja mums nemaz nav jauno karšu, ar kurām no šodienas būtu jābrauc autobusos,” otrdien redakcijā ar jautājumu vērsās kāds laikraksta lasītājs pensionārs. Dienas laikā redakcijā par šo jautājumu interesējās vēl vairāki jelgavnieki.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāve Līga Klismeta stāsta, ka Jaunās Jelgavas iedzīvotāja kartes iedzīvotājiem pakāpeniski sāka izsniegt kopš otrdienas. Tiesa, kungs, kurš zvanīja uz redakciju, atzina – datus jaunajai kartei iesniedzis uzreiz, kad tas bijis iespējams, bet otrdien no jaunās kartes vēl nebija ne miņas. L.Klismeta paskaidro, ka jaunās kartes vien no augusta noteiktām iedzīvotāju grupām ļaus saņemt pašvaldības atvieglojumus braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā. Kartes tiek izsūtītas pa pastu vai ir saņemamas tur, kur iedzīvotājs iesniegumā izvēlējies. Līdzšinējās Jelgavas iedzīvotāja kartes no 21. jūlija vairs nav aktīvas, jo beidzies Jelgavas pilsētas pašvaldības līgums ar “SEB banku”.

Foto: no arhīva