Jelgavas pilsētas slimnīca meklē papildspēkus; dubultota alga Covid-19 pacientu aprūpes nodaļā un Uzņemšanas nodaļā

Latvijā turpina plosīties Covid-19 pandēmija, kas uzliek papildu slogu arī Jelgavas pilsētas slimnīcas personālam. Slimnīca aktīvi meklē papildspēkus, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.





"Mūsu komandā darbs šobrīd atrastos ikvienam. Lai kāds būtu cilvēka pamudinājums – vai tā ir karjeras izaugsme, vai pirmā darbavieta, vai patiesa vēlme sniegt atbalstu mediķiem šajos grūtajos un saspringtajos apstākļos –, darbarokas mums ir ļoti svarīgas. Varbūt mēs gaidām tieši tevi!" aicinot slimnīcas kolektīvam pievienoties sanitārus, māsu palīgus, medmāsas un ārstus, saka Jelgavas pilsētas slimnīcas valdes loceklis Kārlis Smilga.

Slimnīca šobrīd aicina darbā gan sanitārus, māsu palīgus un medmāsas, gan ārstus – iekšķīgo slimību speciālistu, infektologu, neirologu, anesteziologu reanimatologu, dežūrārstu traumatologu.

Pamatalga slimnīcā pirms nodokļu nomaksas sanitāram ir 740 eiro mēnesī, māsu palīgam – 833 eiro, medicīnas māsai – no 997 līdz 1133 eiro, ārstam – no 1624 līdz 1844 eiro. Covid-19 pacientu aprūpes nodaļā un Uzņemšanas nodaļā papildus darba algai un piemaksai 50–75 procentu apmērā par darbu nakts stundās tiek nodrošināta arī piemaksa 100 procentu apmērā no algas atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Pieteikuma vēstule un CV jānosūta uz e-pasta adresi personals@jpslimnica.lv vai pa pastu uz adresi Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002. Tālrunis papildu informācijai – 63030110.

Foto: no arhīva