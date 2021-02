Jelgavas POIC 2020. gadā saņemti vairāk nekā 10 tūkstoši ziņojumu

Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) apkopotā statistika par aizvadīto gadu liecina, ka pērn centrā saņemti 10 917 ziņojumi, no tiem ar Jelgavas pilsētu saistīti 10 618. Visvairāk ziņojumu saņemts par ielām un ietvēm, ielu apgaismojumu, kā arī dzīvniekiem pilsētā, taču dažās no aktuālākajām kategorijām aizvadītajā gadā vērojams saņemto ziņojumu kritums, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Ņemot vērā to, ka 2020. gadā iedzīvotāji ārpus mājas pavadījuši mazāk laika, saņemto ziņojumu skaits apliecina pietiekami augstu aktivitāti, spriež POIC vadītājs Gints Reinsons. Nav sasniegti jauni ziņojumu skaita rekordi, taču aktivitāte nav arī samazinājusies – 2020. gadā saņemts par teju 300 ziņojumiem vairāk nekā gadu iepriekš. "Kaut arī pērn viena no biežākajām saņemto zvanu un interaktīvās kartes papildinājumu kategorijām ar 501 ziņojumu bijusi informācija par ielu apgaismojumu, šis rādītājs 2020. gadā bijis zemākais pēdējo astoņu gadu laikā. Retāk ziņots arī par luksoforiem (361 reizi), ceļa zīmēm (111), pieturvietām (32). Pērn, kā katru gadu, informāciju snieguši ne vien iedzīvotāji, bet arī avārijas un operatīvie dienesti, pašvaldības iestādes, tāpat neliela daļa ziņojumu saņemti no Ozolnieku novadā un Jelgavas novadā dzīvojošajiem," informē G.Reinsons.

Savukārt vairāk nekā citus gadus ziņots par klīstošiem, pazudušiem vai cietušiem dzīvniekiem (1120 ziņojumi), nepieciešamiem darbiem vai novēršamiem bojājumiem pilsētas zaļajās zonās (470), atkritumiem pilsētā (317). Biežāk saņemti ziņojumi saistībā ar pilsētā veiktajiem darbiem infrastruktūras attīstības projektos (197) un par pamanītiem bojājumiem rotaļu vai sporta laukumos (69). Visvairāk jeb 1345 reizes iedzīvotāji ziņojuši un interesējušies par pilsētas ielām un ietvēm, un teju trešdaļa šo ziņojumu bijusi par to uzturēšanu ziemas periodā.

POIC vadītājs skaidro, ka visbiežāk informācija saņemta no tiem jelgavniekiem, kuri par pilsētā pamanīto ziņo regulāri, jo viņu pieredze apliecina, ka, norādot uz pilsētā pamanītajām problēmām šādā veidā, tās tiek novērstas. Joprojām vairākums ziņotāju izmanto iedzīvotāju atbalsta tālruņa numuru 8787, bet interaktīvā karte tiek izmantota retāk – tā gada laikā papildināta mazāk nekā 1000 reižu. "Protams, joprojām ir daļa jelgavnieku, kas POIC piedāvātās iespējas neizmanto vai par tām nemaz nezina, tāpēc vēlos uzsvērt, ka gan iedzīvotāju atbalsta tālrunis 8787, gan Jelgavas pilsētas lietotne "Jelgavas pilsēta" un interaktīvā karte karte.jelgava.lv ļauj ziņot par risināmām problēmām, kā arī iegūt dažāda veida informāciju par pilsētā notiekošo un saņemt palīdzību krīzes situācijās," tā G.Reinsons.

Foto: no arhīva