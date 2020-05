Jelgavas poliklīnika mediķiem rīko vebināru par Covid-19 un plaušu slimībām

SIA "Jelgavas poliklīnika" ārkārtējās situācijas laikā, turpinot projektu "Jelgavas poliklīnikas akadēmija", 14. maijā pulksten 15 medicīnas nozares darbiniekiem piedāvā pirmo bezmaksas vebināru "Svarīgākais par Covid-19 un plaušu slimībām". Vebinārs notiks arī 21. un 28. maijā, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Par semināru norisi attālināti domājām jau sen, un ārkārtējā situācija valstī šo procesu paātrināja. Jau šo ceturtdien aicinām mediķus piedalīties pirmajā vebinārā. Pieļaujam, ka šādā formātā atsevišķi mūsu rīkotie semināri varētu notikt arī pēc ārkārtējās situācijas, jo tādējādi ārstiem no jebkuras vietas ir iespēja pieslēgties un saņemt aktuālo informāciju. Arī šobrīd ir ļoti svarīgi paplašināt ārstu redzesloku un sniegt padomus ikdienas darbā. Pirmajos trīs vebināros tiks runāts par svarīgāko saistībā ar Covid-19 un citu orgānu sistēmu saslimšanām no pneimonologa, kardiologa un nefrologa skatpunkta," stāsta SIA "Jelgavas poliklīnika" valdes locekle Kintija Barloti. Piedalīties tiešsaistes seminārā aicināti ne tikai poliklīnikas darbinieki, bet arī kolēģi no citām ārstniecības iestādēm. "Ņemot vērā, ka šis ir seminārs tiešsaistē, tam var pieslēgties arī mediķi citviet Latvijā, un, mūsuprāt, tas ir ļoti vērtīgs ieguvums. Tā būs jauna pieredze mums visiem – gan mums kā rīkotājiem, gan mediķiem kā dalībniekiem," norāda K.Barloti.

Vebinārs mediķiem ir bez maksas, un par dalību tajā viņi saņems kredītpunktus, kas nepieciešami resertifikācijai.

Tiešsaistes seminārs 14. maijā sāksies pulksten 15, bet pieslēgšanās tam notiks no pulksten 14.50. Vebinārā par Jelgavas poliklīnikas aktualitātēm stāstīs poliklīnikas galvenā ārste Marina Kovaļova, bet par svarīgo saistībā ar Covid-19 un plaušu slimībām – Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas Tuberkulozes un plaušu slimību centra pneimonologs profesors Alvils Krams. Noslēgumā par aktualitātēm informēs SIA "Boehringer Ingelheim" pārstāve.

Vebinārs 14. majā notiks "Zoom" tiešsaistes platformā ŠEIT. Jelgavas poliklīnika lūdz interesentus tiešsaistes semināram piereģistrēties vismaz dienu iepriekš.

K.Barloti norāda, ka šomēnes ir plānoti vēl divi vebināri par Covid-19 aktualitātēm un plaušu slimībām – 21. maija tiešsaistes seminārā uzstāsies kardiologs profesors Oskars Kalējs, bet 28. maija vebinārā – nefrologs profesors Harijs Čerņevskis.

Vebināra "Svarīgākais par Covid-19 un plaušu slimībām" PROGRAMMA

No pulksten 14.50 līdz 15 – pieslēgšanās, reģistrēšanās.

Pulksten 15 – atklāšana: Kintija Barloti, SIA "Jelgavas poliklīnika" valdes locekle.

No pulksten 15.03 līdz 15.15 – "Jelgavas poliklīnikas aktualitātes": Marina Kovaļova, SIA "Jelgavas poliklīnika" galvenā ārste.

No pulksten 15.15 līdz 16 – "Svarīgākais par Covid-19 un plaušu slimībām": asociētais profesors Alvils Krams, RAKUS Tuberkulozes un plaušu slimību centrs.

No pulksten 16 līdz 16.15 – jautājumi un atbildes.

No pulksten 16.15 līdz 16.30 – "Boehringer Ingelheim" informācija.

Foto: publicitātes