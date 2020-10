Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē var saņemt atbalstu datora lietošanā

No jauna aktualizējoties dažādu pakalpojumu saņemšanai un mācībām attālināti tiešsaistes vidē, pieaug arī viedierīču un datora loma ikdienā. Diemžēl ne visi šīm izmaiņām spēj pielāgoties vienlīdz veiksmīgi un personas tādās sociālajās grupās kā maznodrošināti cilvēki, kam mājās nav piekļuves datoram, vai seniori nereti ir spiestas meklēt veidus, kā bez tehniskā nodrošinājuma vai prasmēm piedalīties tiešsaistē procesos. Lai risinātu šo problēmu, Sabiedrības integrācijas pārvaldē (SIP) tiek piedāvāts atbalsts datora, interneta un dažādu programmu lietošanā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Kā informē SIP speciāliste Sņežana Zenovjeva, šāds atbalsts tiek piedāvāts katru darbdienu Jelgavā, Skolotāju ielā 8 pārvaldes pieņemšanas laikā. "Katrs, kam nepieciešams atbalsts datora lietošanā, to var saņemt, vēršoties Sabiedrības integrācijas pārvaldē. Pie mums ir pieejami datori atsevišķās telpās, līdz ar to var tikt ievērotas visas epidemioloģiskās drošības normas. Pašlaik dalība dažāda veida apmācībās pāriet virtuālajā vidē un cilvēkiem vai nu nav datora, vai arī nav pietiekamu iemaņu to lietot, tāpēc varam uz vietas to viņiem nodrošināt," skaidro S.Zenovjeva.

Atbalsts datora lietošanā SIP tiek sniegts pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17 un piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30. Lai varētu tikt kontrolēta cilvēku plūsma, konsultāciju interesenti lūgti pieteikt iepriekš pa e-pastu sip@dome.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni 63005496.

Foto: pixabay.com