Jelgavas skolās aizvadīti 12. klašu izlaidumi

Vakar vairākās pilsētas skolās notika pēdējie izlaidumi divpadsmitajiem. Jelgavā vidusskolu šogad absolvējuši 373 jaunieši. Jelgavas 6. vidusskolā 12. klases izlaidums aizvadīts pēdējo reizi – no 1. jūlija tā būs Jelgavas Pārlielupes pamatskola, kurā mācīsies skolēni līdz 9. klasei, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Izlaidums svinēts Jelgavas Valsts ģimnāzijā, kuru absolvē 99 jaunieši, Jelgavas 4. vidusskolā, kuru absolvē 54 jaunieši, Jelgavas 5. vidusskolā, kuru absolvē 29 jaunieši, un Jelgavas 6. vidusskolā, kuru absolvē 19 jaunieši. Izlaidums notika arī Jelgavas Amatu vidusskolā. Jelgavas Amatu vidusskolu kopumā šogad absolvē 140 izglītojamais: 22 iegūst apliecību par vispārējo pamatizglītību, 46 izglītojamie – atestātu par vispārējo vidējo izglītību, bet 72 iegūst profesionālo kvalifikāciju.

Jelgavas 6. vidusskolā šis bija pēdējais 12. klases izlaidums, jo jau no šodienas, 1. jūlija, tā būs Jelgavas Pārlielupes pamatskola, kurā mācīsies skolēni no 1. līdz 9. klasei. 6. vidusskolu absolvēja 19 jaunieši, no kuriem seši vidusskolu pabeidza ar profesionālo ievirzi policijas darbā. “Tie ir pēdējie līdzšinējās 6. vidusskolas absolventi – ļoti centīgi jaunieši, ko apliecina arī klases vidējais mācību vērtējums – 8,01 balle,” par šā gada absolventiem saka skolas direktore Ilze Arbidane, jauniešiem vēlot dzīvē izvēlēties pareizo ceļu. Divi Jelgavas 6. vidusskolas absolventi – Jana Janovska un Dāniels Prikņa – saņēma Ministra prezidenta Atzinības rakstu, turklāt Dāniels par augstiem mācību sasniegumiem un aktīvu darbību skolas labā saņēma arī Finanšu ministrijas Simtgades stipendiju – 500 eiro naudas balvu.

28. jūnijā izlaidums aizvadīts Jelgavas tehnikumā – to šogad absolvē 205 jaunie speciālisti. Izlaidumā īpaši sveikts jaunais programmētājs Mareks Matešs, kura sniegums pēdējā mācību gadā visos mācību priekšmetos novērtēts ar 10 ballēm. Arī iepriekšējos mācību gados Mareka vidējais mācību vērtējums bija virs 9 ballēm. Viņš saņēma Finanšu ministrijas vienreizēju 500 eiro naudas balvu "Pateicība simtgades izcilniekam".

12. klases absolventiem izsniegti sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu. Skolēni, kas kārtoja vispārējās vidējās izglītības centralizētos eksāmenus papildtermiņā, sertifikātus saņems 6. jūlijā.

