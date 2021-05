Jelgavas skolās rīko iestājpārbaudījumus uzņemšanai 7. un 10. klasē

Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā norit pieteikšanās iestājpārbaudījumiem uzņemšanai 7. un 10. klasēs, kas sāksies jau šonedēļ. Jelgavas 4. un 5. vidusskolā, kā arī Tehnoloģiju vidusskolā dokumentu pieņemšana sāksies jūnijā. Jelgavas Amatu vidusskola 19. maijā tiešsaistē aicina piedalīties Atvērto durvju dienā, savukārt Jelgavas tehnikumā sākusies agrīnā pieteikšanās mācībām. Iestājpārbaudījuma konsultācijas šobrīd sākušās arī Jelgavas Mūzikas vidusskolā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jau tradicionāli Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija un Valsts ģimnāzija skolēniem, kuri vēlas mācīties ģimnāzijā, rīko savus iestājpārbaudījumus. Spīdolas Valsts ģimnāzijā tie notiek gan topošajiem septītajiem, gan desmitajiem, bet Jelgavas Valsts ģimnāzijā – tikai desmitajiem.

Iestājpārbaudījums 10. klasē Spīdolas Valsts ģimnāzijā notiks tiešsaistē 13. maijā pulksten 14, un tam iespējams pieteikties vēl līdz trešdienai, 12. maijam. Savukārt iestājpārbaudījums uz 7. klasēm notiks tiešsaistē 20. maijā pulksten 14 un šim pārbaudījumam tagadējie 6. klašu skolēni var pieteikties līdz 19. maijam. Elektroniskā pieteikšanās pārbaudījumam norit skolas mājaslapā www.jsg.lv, kur pieejama arī visa informācija par uzņemšanu un tās nosacījumiem. Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse norāda, ka iestājpārbaudījumam uz 7. klasēm šobrīd saņemti 98 pieteikumi, bet uz 10. klasēm – 121, taču pieteikšanās vēl turpinās. 7. klasēs tiks uzņemti 108 skolēni, bet 10. klasēs – 86.

Šobrīd sākusies reģistrācija iestājpārbaudījumam Jelgavas Valsts ģimnāzijā uz 10. klasi, kas notiks 20. maijā pulksten 16. Reģistrēties pārbaudījumam var skolas mājaslapā www.vgim.jelgava.lv. Iestājpārbaudījums notiks attālināti. Ja attaisnojoša iemesla dēļ pretendents nevar piedalīties pārbaudījumā iepriekš minētajā datumā, nekavējoties jāsazinās ar uzņemšanas komisiju pa tālruni 63007755. Valsts ģimnāzijā norāda, ka līdz 11. maijam iestājpārbaudījumam pieteikušies 119 skolēni, bet 10. klasēs šajā skolā tiks uzņemti 116 audzēkņi. Bet, lai uzsāktu mācības šajā skolā 7. klasē, no 24. maija darbdienās no pulksten 9 līdz 14, zvanot skolas sekretārei pa tālruni 63007754, būs jāpiesakās uz konkrētu reģistrēšanās laiku no 1. līdz 7. jūnijam. Ar precīziem uzņemšanas noteikumiem un prasībām pretendentiem var iepazīties ģimnāzijas mājaslapā www.vgim.jelgava.lv.

Dokumentu pieņemšana Jelgavas 4. vidusskolā, Jelgavas 5. vidusskolā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā tiks organizēta jūnijā. Informācija par uzņemšanas noteikumiem jau ir vai tiks publicēta skolu mājaslapās www.4vsk.jelgava.lv, www.5vsk.jelgava.lv un www.jtv.lv. Jelgavas 6. vidusskolā skolēni 10. klasē nākamajam mācību gadam netiks uzņemti, jo no 1. jūlija šī skola kļūs par Pārlielupes pamatskolu un nodrošinās pamatizglītību no 1. līdz 9. klasei.

Jelgavas Amatu vidusskola 19. maijā rīko Atvērto durvju dienu "Zoom" platformā, kurai iepriekš jāpiesakās pa e-pastu avsk@izglitiba.jelgava.lv, taču jau šobrīd skolas mājaslapā www.javs.lv var elektroniski pieteikties izvēlētajai specialitātei. Dokumentu iesniegšana klātienē sāksies no 14. jūnija.

Arī Jelgavas tehnikumā sākusies agrīnā pieteikšanās mācībām, lai apzinātu to jauniešu skaitu, kuri plāno nākamajā mācību gadā mācīties šajā profesionālās izglītības iestādē. Pieteikties mācībām Jelgavas tehnikumā, kā arī iepazīties ar tā piedāvātajām programmām un uzņemšanas nosacījumiem var skolas mājaslapā www.jelgavastehnikums.lv.

Iestājpārbaudījuma konsultācijas sākušās arī Jelgavas Mūzikas vidusskolā. Lai pārbaudītu savas zināšanas un prasmes mācībām šajā skolā, var pieteikties attālinātām konsultācijām, zvanot pa tālruni 29922916 vai 28288186 vai rakstot e-pastu: daina.rimeika@inbox.lv. Sīkāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, piedāvātajām programmām un prasībām pieejama skolas mājaslapā www.jelgavasmuzskola.lv.

