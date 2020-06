Jelgavas skolās sākusies skolēnu uzņemšana 10. klasēs

Jelgavas vidusskolās un ģimnāzijās 15. jūnijā sākusies skolēnu uzņemšana 10. klasē, un tā norisināsies visu šo nedēļu. Līdz ar jaunā izglītības modeļa ieviešanu no 1. septembra 10. klašu audzēkņus sagaida būtiskas izmaiņas mācību procesā. Topošajiem desmitajiem šobrīd ir jāpieņem nopietns lēmums, izvēloties skolu ar konkrētu izglītības programmas piedāvājumu jeb tā saukto grozu, kurā skolēns var padziļināti apgūt mācību vielu tajās jomās, kuras viņam vairāk interesē un kurās viņš vēlas izglītību turpināt augstskolā. Jelgavas skolās tiek piedāvātas 18 programmas ar dažādiem novirzieniem. 2020./2021. mācību gadā pilsētas vidusskolu 10. klasēs plānots uzņemt 377 skolēnus, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā.



Jaunā mācību modeļa ieguvums ir samazināta sadrumstalotība mācību satura apguvē, iespēja skolēniem padziļināti apgūt mācību priekšmetus un samazināta mācību noslodze. Vidusskolēni arī turpmāk mācīsies visus mācību priekšmetus visās jomās, bet pastāv iespēja kopēju integrētu kursu apgūt mazākā apjomā, atsevišķus mācību priekšmetus izvēloties mācīties padziļināti.

Jelgavas 4. vidusskola 10. klašu audzēkņiem piedāvā mācības turpināt kādā no divām programmām – “Valoda un kultūra” un “Sports un valsts aizsardzība”. Pirmie pieteikumi šorīt saņemti tieši sporta un valsts aizsardzības klasē, par ko pagaidām izrādīta lielākā interese. "Jau astoņus gadus trenējos basketbolā un ar sportošanu esmu uz “tu”, tieši tāpēc domāju, ka sporta novirziens man būs saistošāks, jo veiksmīgāk varēšu apvienot mācības ar treniņiem. Ja nesanāks karjeru veidot sportā, būs iespēja sevi apliecināt valsts aizsardzībā un varbūt veidot militāro karjeru," atzīst Rainers Barkans, kurš 9. klasi absolvējis Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, bet 10. klasē mācības vēlas turpināt Jelgavas 4. vidusskolas sporta un valsts aizsardzības klasē. “Skaidri zinu, ka pēc 12. klases absolvēšanas gribu mācīties par sporta treneri, turklāt jau 11 gadus nodarbojos ar džudo, tāpēc mana izvēle par šo klasi bija ļoti apzināta. Jelgavas 4. vidusskola ir vienīgā, kas piedāvā šādu programmu, un domāju, ka vidusskolas sporta novirziens man var būt kā priekšrocība, stājoties Sporta akadēmijā,” atzīst Raimonds Grigorjevs, kurš pabeidzis Aizupes pamatskolu.

4. vidusskolas direktora vietniece Irēna Sitņikova stāsta, ka skolā veikta 9. klašu beidzēju aptauja par nākotnes plāniem un no 102 aptaujātajiem 24 norādīja, ka turpinās mācības šajā skolā, tostarp 22 plānoja izvēlēties valodas un kultūras programmu. “Tas radīja bažas, vai spēsim nokomplektēt sporta klasi, taču nu saprotam, ka par to liela interese ir no citu skolu beidzējiem, un klase pildās,” tā I.Sitņikova, papildinot, ka 4. vidusskolā jaunajā mācību gadā 10. klasēs plānots uzņemt 58 skolēnus. Direktora vietniece skaidro, ka būtiskākā atšķirība starp abām programmām ir tā, ka valodas un kultūras programmā dabaszinības tiek mācītas kopā vienā priekšmetā, bet sporta klasē ķīmija, bioloģija un fizika – atsevišķi, tāpat sporta klasē klāt vēl nāk programmēšana, matemātika un 11. klasē jau būs iespēja kārtot eksāmenu matemātikā. Valsts aizsardzības mācība notiks 11. un 12. klasē divas reizes nedēļā, bet sporta stundu skaits abām programmām ir nemainīgs – trīs mācību stundas nedēļā. “Būtiskākā atšķirība – sporta klasei rīti ir brīvi, lai jaunieši var aizvadīt treniņus,” stāsta I.Sitņikova. Uzņemšana 4. vidusskolā turpināsies līdz 26. jūnijam darba dienās no pulksten 9 līdz 14.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, kurā piedāvā divas programmas – “Inženierzinātnes” un “Valoda un kultūra” –, šodien saņemti 17 pieteikumi, tostarp 12 inženierzinātņu klasē. Šajā skolā 10. klasēs plānots uzņemt 58 skolēnus.

20 pieteikumi pirmdien pieņemti Jelgavas 5. vidusskolā, kas piedāvā programmu inženierzinātņu un sociālās un vides zinātnes programmu.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā līdz piektdienai turpinās elektroniskā pieteikšanās, un skolēnam papildus iesniegumam ir jāiesniedz arī motivācijas vēstule, kāpēc vēlas mācīties šajā skolā un konkrētajā programmā. Jāpiebilst, ka Spīdolas Valsts ģimnāzijā piedāvājumā ir septiņi izvēļu grozi un plānots uzņemt 87 jauniešus.

Savukārt Jelgavas Valsts ģimnāzijā uzņemšana organizēta pēc iepriekšēja pieraksta. Pārrunām šonedēļ pieteikušies vairāk nekā 170 jauniešu, bet reģistrēšanās joprojām turpinās. Dienas pirmajā pusē dokumentus šajā skolā jau bija iesnieguši vairāk nekā 80 skolēnu. “Jau šobrīd zinām, ka veidosies konkurss. Pavisam ģimnāzijā 10. klasē plānots uzņemt 116 skolēnus, bet jau tagad dokumentu iesniegšanai ir pieteikušies vairāk nekā 170. Līdz piektdienai vēl pieņemsim dokumentus, bet piektdienas pēcpusdienā sāksim izsūtīt e-pastus, paziņojot rezultātus,” stāsta Valsts ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece, norādot, ka šobrīd vislielākā interese ir par ķīmijas un bioloģijas programmu. Jāpiebilst, ka Jelgavas Valsts ģimnāzijā piedāvājumā ir četri izvēļu grozi.

Ar visu Jelgavas pilsētas skolu piedāvāto programmu klāstu, uzņemšanas noteikumiem 10. klasē var iepazīties katras skolas mājaslapā.

Jauno audzēkņu uzņemšana 15. jūnijā sākās arī Jelgavas Amatu vidusskolā, bet no 12. jūnija tā norit Jelgavas tehnikumā.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība