Par aktīvu dalību un augstiem rezultātiem Eiropas eksāmenā 5. un 6. klašu grupā Jelgavas 4. sākumskola 20. maijā saņēma godam nopelnīto balvu – galda tenisu. Kopā šajā grupā Eiropas eksāmenā piedalījās 3205 skolēni, tai skaitā 284 skolēni no Jelgavas 4. sākumskolas. Trīsdesmit labāko vidū ir Juris Strods un Reinis Smilga. Lielu ieguldījumu skolēnu rosināšanā devusi skolotāja Dina Sēja. No Jelgavas kopā eksāmenā piedalījās 1497 dalībnieki.

Balvu pasniedza Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā p.i. Andris Kužnieks, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods un Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš.

Jau sesto gadu pēc kārtas, svinot Eiropas dienu, no 7. līdz 9. maijam ikviens Latvijas iedzīvotājs bija aicināts pārbaudīt zināšanas , piedaloties Eiropas eksāmenā. Katru gadu dalībnieku skaits strauji palielinās – šogad Eiropas eksāmenu nokārtoja 30 086 dalībnieki, kas ir par 36% vairāk nekā pagājušajā gadā. Starp 30 labākajiem Latvijā ir arī četri jelgavnieki.

Salīdzinot ar citiem gadiem, šogad daudz aktīvāki ir bijuši pieaugušie, par 10% apsteidzot skolēnus, no visiem Eiropas eksāmena dalībniekiem 55% bija pieaugušie.

Eiropas eksāmenā iegūtais rezultāts tiek izteikts punktos, vidēji 5% no visiem Eiropas eksāmena dalībniekiem ir ieguvuši maksimālo punktu skaitu – 50 punktus.

Foto: Eva Pričiņa