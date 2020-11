Jelgavas slimnīca gatava uzņemt Covid-19 pacientus

Jelgavas pilsētas slimnīca šobrīd pārorganizē savu darbu un ir gatava uzņemt Covid-19 pacientus – slimnīcā paredzētas 20 šādu slimnieku gultasvietas, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Kā skaidro SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" valdes loceklis Andris Ķipurs, Bērnu klīniskās universitātes slimnīca jau no šodienas pilnībā ir pārņēmusi Jelgavas slimnīcas bērnu ārstēšanu: "Līdz ar to šobrīd slimnīcā Bērnu nodaļa ir slēgta un tās telpās tiek ierīkotas gultasvietas Covid-19 pacientiem, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams stacionēt slimniekus no Zemgales reģiona."

A.Ķipurs uzsver, ka līdz ar Bērnu nodaļas slēgšanu gadījumos, kad Jelgavā un reģionā pie slima bērna tiks izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība un būs nepieciešamība bērnu ievietot slimnīcā, viņš uzreiz tiks nogādāts Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. "Savukārt gadījumos, ja vecāki ar bērnu ieradīsies Jelgavas slimnīcas Uzņemšanas nodaļā, viņu izmeklēs pediatrs un, konstatējot nepieciešamību bērnu ievietot slimnīcā, tiks organizēta pacienta nogādāšana Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā," skaidro A.Ķipurs.

Foto: no arhīva