Latvju Dievu priesteris

Mūsu zemi ir pārņēmis naidnieks. Ļaunais Covid-19 vīruss ir pārņēmis mūsu valsti. Sabiedriskā dzīve ir paralizēta. Cilvēki ir noguruši no koronavīrusa pandēmijas izraisītā stresa. Mums ir jāmācās sadzīvot ar neganto kaimiņu – Covid-19 vīrusu. Covid-19 vīruss nekur nepazudīs, tomēr pandēmiju var kontrolēt ar vakcinācijas palīdzību. Vakcinējoties pret šo vīrusu, pandēmiju var pārvērst par endēmiju, kad saslimstībai ar šo vīrusu nav nekontrolēts, neprognozējams, globāls raksturs, bet gan sezonāls raksturs ar vieglu slimības gaitu. Pašlaik Latvijas Republikā ir pieejamas tādas vakcīnas kā ‘’Comirnaty’’ (vācu uzņēmuma ‘’BioNTech’’ un amerikāņu transnacionālās korporācijas ‘’Pfizer’’ kopražojums), ‘’Spikevax’’ (amerikāņu uzņēmuma ‘’Moderna’’ ražojums), ‘’Janssen’’ (amerikāņu transnacionālās korporācijas ‘’Johnson & Johnson’’ ražojums), ‘’Vaxzevria’’ (Oksfordas Universitātes un britu uzņēmuma ‘’AstraZeneca’’ kopražojums). Šīs vakcīnas nesatur dzīvu SARS-CoV-2 vīrusu, tās satur šī vīrusa S proteīnu, kuru šis vīrus izmanto kā piesūcekni, lai pieķertos cilvēka šūnu ACE-2 receptoriem un lai vēlāk iekļūtu šūnās. Tā kā šūnas plazmatiskā membrāna īr sarežģīts veidojums, tad tajā nav iespējams pa tiešo ievadīt lielmolekulārus organiskus savienojumus, proti, S tipa proteīnu. Lai nodrošinātu signālmolekulas darbību attiecībā pret mērķšūnu, S tipa proteīns ir jāievieto lipīdu plostiņā (saukts arī par vezikulu). Vienās vakcīnās izmanto mRNS, bet citās vakcīnas izmanto šimpanzes vai cilvēka adenovīrusu S tipa proteīna nogādāšanai šūnā. Tādējādi šīs vakcīnas pasargā cilvēku no smagas slimības gaitas un nāves, kā arī samazina vīrusa izplatību.

Būsim apzinīgi un vakcinēsimies! Vakcīnas pret Covid-19 vīrusu ir Latvju Dievu dāvana mums. Būsim pateicīgi Latvju Dieviem un vakcinēsimies! Lai Latvju Dievi mūs svētī! Lai Latvju Dievi pasargā mūs no ļauna!

Svētīgi, Skolnieciņš [Latvju Dievu priesteris]

pirms 3 stundām, 2021.10.29 18:09