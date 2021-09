Jelgavas un Jēkabpils slimnīcās atvērs papildu Covid-19 gultas

Turpinot pieaugt ar Covid-19 hospitalizēto pacientu skaitam, Covid-19 slimnieku ārstēšanai tiks atvērtas arī nodaļas Jelgavas un Jēkabpils slimnīcās, nolemts Valsts operatīvā medicīniskā komisijā.

Kā informēja Veselības ministrijā, pēdējās septiņās dienās stacionēto Covid-19 pacientu skaits turpina saglabāties augsts - vidēji 21 jauns hospitalizēts pacients katru dienu. 8.septembrī slimnīcās ārstējās 206 Covid-19 pacienti, no kuriem 30 ar smagu slimības gaitu. Slimnīcu sniegtā informācija liecina, ka atšķirībā no gada sākuma ir palielinājies to pacientu skaits, kuriem ir smaga slimības gaita un vajadzīga skābekļa terapija.

Nodaļa Covid-19 slimnieku ārstēšanai Jelgavas slimnīcā tiks atvērta no šodienas. Savukārt sākot ar sestdienu, 11.septembri, Covid-19 pacientus uzņems arī Jēkabpils slimnīcā.

Jau ziņots, ka vasaras periodā, kad saslimstība ar Covid-19 bija zemākā līmenī, pacientiem ar Covid-19 ārstēšana tika nodrošināta trīs universitātes slimnīcās, kā arī Liepājas un Daugavpils reģionālajās slimnīcās.

Veselības ministrijas ieskatā šobrīd ir nepieciešams pakāpeniski atjaunot plašāku slimnīcu tīklu, kas ir iesaistītas Covid-19 slimnieku ārstniecībā. Kopš nedēļas sākuma nodaļas Covid-19 pacientu ārstēšanai atvērtas arī Vidzemes slimnīcā un Rēzeknes slimnīcā.

