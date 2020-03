Devīto reizi Latvijā pasniegta Ekselences balva, nosaucot profesionālākos bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājus, kuri savās stundās skolēniem māca būt uzņēmīgiem un radošiem, rosina darboties kā pētniekiem. Par izcilāko matemātikas skolotāju Latvijā šogad atzīta un Ekselences balvu saņēma Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Liene Krieviņa, bet Jelgavas Amatu vidusskolas fizikas skolotājai Mārītei Lazdai pasniegta Iedvesmas balva, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Ekselences balvai kopumā bija izvirzīti 170 dabaszinātņu un matemātikas pedagogi, kurus konkursam pieteica skolēni, viņu vecāki un skolu vadība, savukārt konkursa finālam izraudzīti pieci visaugstāk novērtētie katra priekšmeta skolotāji – kopumā 20 pedagogi –, kuriem bija jāvada 20 minūšu gara mācību stunda nepazīstamiem skolēniem, jāanalizē dažādas mācību situācijas un citu Ekselences balvas pretendentu sniegums.

L.Krieviņa mācību stundu vadīja Rīgas Teikas vidusskolas 8. klases skolēniem, 20 minūšu laikā izskaidrojot, kas ir augošas, dilstošas, periodiskas, bezgalīgas un galīgas virknes, un stundas noslēgumā skolēni izveidoja savu virkni. "Vadīt stundu svešā skolā un klasē, protams, ir izaicinājums, taču man jau bija pieredze, jo to darīju arī pagājušajā gadā, pretendējot uz Ekselences balvu, un tā šogad bija mana priekšrocība," stāsta L.Krieviņa, kura Jelgavas Valsts ģimnāzijā strādā jau piekto mācību gadu. Jāpiebilst, ka viņa pērn bija starp pieciem konkursa finālistiem un saņēma Iedvesmas balvu.

Matemātikas skolotāja atzīst, ka šī konkursa lielākais ieguvums ir gūtais apliecinājums, ka kolēģos ir spēks. "Man ir kolosāli, radoši kolēģi, kuri vienmēr atbalstījuši un palīdzējuši, un arī šajā konkursā pārliecinājos, ka Latvijā ir daudz izcilu matemātikas skolotāju, no kuriem var mācīties, smelties pieredzi. Man ļoti patika, ka varējām piedalīties citu kolēģu stundās, vērojot viņu darbu un reizē gūstot jaunas idejas savām stundām. Piemēram, kolēģis no Mār­upes vidusskolas teoriju par virknēm izskaidroja ar reāliem piemēriem no dzīves, un tas bija aizraujoši. Es redzēju, ka var strādāt citādāk, un dažas no šīm idejām es noteikti varu aizgūt savam darbam," atzīst L.Krieviņa.

Viņa pārliecināta, ka mūsdienu skolotājam ir jābūt atvērtam. "Top jaunas mācību metodes, tiek ieviesta jauna mācību pieeja, un mums ir jāspēj to visu pieņemt un iekļaut savā ikdienas darbā," saka L.Krieviņa. Viņas moto: katri griesti ir jauna grīda. "To var interpretēt dažādi, un viena no manām interpretācijām ir tāda: griesti ir mans mērķis, un, tiklīdz es līdz tam tieku, tas pārvēršas par grīdu, tāpēc es izvirzu nākamo mērķi. Šajā procesā nedrīkst apstāties. Tiesa, lai māja būtu stabila, nepieciešami kvalitatīvi instrumenti jeb tās lietas, ko mēs mācāmies skolā. Tieši tāpēc nekad nevaram teikt, ka "to man dzīvē nevajadzēs, es nemācīšos", jo mēs neviens nezinām, kurā mirklī konkrētās zināšanas būs nepieciešamas. Ir jāstrādā ar pilnu atdevi visos mācību priekšmetos," pārliecināta Ekselences balvas ieguvēja.

Jāpiebilst, ka L.Krieviņas matemātikas stundu Teikas vidusskolā vēroja arī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, svinīgajā apbalvošanas ceremonijā atzīstot, ka L.Krieviņa spējusi ieinteresēt skolēnus tā, lai viņiem gribētos būt šajā stundā un strādāt. "Skolotāja radīja gaisotni, kas liek līdzdarboties. Varēja pārliecināties, ka tur kompetencēs balstītā izglītības pieeja nav tikai nupat startējusi, bet jau lieliski strādā ikdienas darbā. Ja kādam vēl ir šaubas par šo pieeju, lai apmeklē Jelgavas Valsts ģimnāzijas matemātikas stundas un gūst idejas savam darbam!" tā I.Šuplinska.

Četri Ekselences balvas saņēmēji – labākie skolotāji katrā mācību priekšmetā – līdz ar mākslinieka veidotu stikla balvu saņēma 1400 eiro naudas prēmiju, bet pārējiem finālistiem pasniegta Iedvesmas balva – Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts, naudas un veicināšanas balva.

Iedvesmas balvu saņēma arī Jelgavas Amatu vidusskolas fizikas skolotāja M.Lazda, kas uz šo skolu pārnākusi strādāt no bijušās Vakara (maiņu) vidusskolas. Amatu vidusskolas direktore Edīte Bišere atzīst, ka M.Lazda ir profesionāla pedagoģe, kas savu darbu veic ļoti atbildīgi. "Viņas profesionalitāte un varēšana ir pārsteidzoša. Viņa ir ne tikai lieliska fizikas skolotāja, bet arī brīnišķīga klases audzinātāja, kura ne vienu vien skolēnu, kurš nolēmis mācības pamest, spējusi pārliecināt tomēr atgriezties skolas solā," tā E.Bišere.

Ekselences balvas pasākums ir īpašs ar dabaszinātņu un matemātikas jomas, kas ir prioritāte Latvijas ilgtspējīgai attīstībai, pedagogu darba popularizēšanu un prestiža veidošanu, ar iespēju sekmēt veiksmīgākās inovatīvās pieredzes pārnesi uz citām skolām. Īpaši aktuāli tas ir šobrīd, ieviešot jauno mācību saturu un pieeju Latvijas izglītības sistēmā.

Pasākumu "Ekselences balva" organizē Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu, Valsts izglītības satura centru un Izglītības un zinātnes ministriju.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība