SIA "Zemgales Eko" sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA "R Recycling" aicina iedzīvotājus 15. maijā atbrīvoties no vecajām riepām, bez maksas nododot tās otrreizējai pārstrādei. Akcijā varēs piedalīties tikai Jelgavas pilsētā deklarētas personas.

Kā informē akcijas organizatori, tās gaitā no viena transportlīdzekļa neatkarīgi no pasažieru skaita bez maksas tiks pieņemtas četras vieglo automašīnu riepas jeb viens riepu komplekts. Iedzīvotajiem būs jāuzrada transportlīdzekļa reģistrācijas pase, kurā norādīta transportlīdzekļa īpašnieka vai turētajā deklarētā adrese. Bez maksas riepas tiks pieņemtas tikai no Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem. Riepas tiks pieņemtas SIA "Zemgales Eko" atkritumu savākšanas laukumā Paula Leiņa ielā 6, Jelgavā no pulksten 10 līdz 19.

Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, laukumā tiks organizēta bezkontakta riepu nodošana. Teritorijā vienlaicīgi būs atļauts iebraukt pa vienam transportlīdzeklim un iedzīvotāji lūgti ievērot vismaz divu metru distanci citam no cita.

Jelgavā četras riepas bez maksas varēs nodot tikai 15. maijā. Pārējā laikā dalīto atkritumu savākšanas laukumos tās tiek pieņemtas par samaksu atkarībā no riepas diametra, un maksa par vienas riepas nodošanu var būt no 1,90 eiro līdz 2,70 eiro.

Papildu informācija par atkritumu nodošanu pieejama mājaslapā www.zemgaleseko.lv.

Foto: Jelgavas pašvaldības arhīvs