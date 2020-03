Jelgavniekus aicina iesūtīt savu panākumu saukli

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Panākumu universitāte”, svinot savu desmitgadi, aicina vidusskolēnus piedalīties konkursā, iesūtot idejas jaunajam programmas sauklim.

Konkursa nosacījumi paredz, ka sauklim jāatspoguļo projekta mērķis un galvenā ideja. “Panākumu universitāte” ir akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma jauniešiem, kurā, iepazīstot profesionālu un veiksmīgu personību dzīvi un darba pieredzi, tiek attīstīta un veicināta katra jaunieša individuālā prasme gūt savus personīgos panākumus, informē “Panākumu universitātes” pārstāve Kristiāna Meškauska.

“”Panākumu universitāte” desmitgadē ir pelnījusi jaunu, radošu un atmiņā paliekošu saukli, kas atspoguļotu mūsu jauniešu un pedagogu talantus, enerģiju, uzņēmību un vēlmi gūt panākumus. Esmu pārliecināta, ka konkursa dalībnieki mums noteikti palīdzēs tādu atrast, tāpēc ar nepacietību gaidīsim idejas no visas Latvijas,” uz jauniešu atsaucību cer “Panākumu universitātes” dibinātāja Ilze Kalniņa.

Programmas mērķis ir veicināt vidusskolēnu zināšanu un prasmju attīstīšanu gan uzņēmējdarbības, gan psiholoģijas un sabiedrisko attiecību jomā, gūstot pieredzi praktiskā darbībā, klātienē tiekoties ar pieredzējušiem un veiksmīgiem uzņēmējiem, politiķiem un kultūras pārstāvjiem, tādējādi iepazīstot profesiju daudzveidību un veicinot prasmi gūt personīgos panākumus.

Konkursa galvenā balva ir “Sigulda Adventures” dāvanu karte. Tiks apbalvoti arī desmit radošāko ideju autori, saņemot ikdienā noderīgas balvas no “Panākumu universitātes”. Konkursa žūrija no iesūtītajiem saukļiem izvēlēsies vienu, ko izmantos nākotnē.

Lai piedalītos konkursā, vidusskolēniem jāsūta sava saukļa ideja (rakstot elektroniski uz info@panakumuuniversitate.lv), jānorāda arī saukļa autora vārds, uzvārds, skola un klase. Tāpat īsi jāpaskaidro, kāpēc radīts tieši tāds sauklis. Konkursa organizatori idejas gaidīs līdz 23. martam. Rezultāti tiks paziņoti 27. martā projekta mājaslapā un “Facebook” profilā.

Foto: Panākumu universitāte