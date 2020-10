“Ko grib Jelgavā? – ar šādu pretenciozu nosaukumu biedrība “Jelgavas attīstībai” sadarbībā ar Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centru rīkoja semināru par pilsētvides jautājumiem.

Pasākumā Sv.Trīsvienības baznīcas tornī piedalījās arī pašvaldības pārstāvji, uzstājās pilsētplānošanas lietpratēji Reinis Petkus, kas savu ideju par gājēju ielas izveidošanu Jelgavā no Mītavas tilta līdz autoostai bija attīstījis pērn Rīgas Tehniskajā universitātē aizstāvētajā bakalaura darbā, kā arī Jānis Gov­čis, LLU ainavu plānošanas un arhitektūras programmas maģistrants, kas prezentēja savu bakalaura darbu par to, kā varētu tikt pārveidots RAF rajonā esošais tirdzniecības centrs “Pērnava”. Ar velosipēdu no Cukurfabrikas stacijas seminārā ieradās arhitekts Oto Ozols, kas Rīgā darbojas biedrībā “Pilsēta cilvēkiem”, kā arī Āgenskalna apkaimes aktīvistu grupā, kas zināmā mērā ir līdzīgas biedrībai “Jelgavas attīstībai.”

Pa Katoļu ielu brauc un neapstājas

Pamatojot Jelgavā pirmās gājēju ielas izveidošanas iespēju, R.Petkus kādā 2019. gada maija dienā Katoļu un Driksas ielas krustojumā stundas laikā bija saskaitījis 834 gājējus un 256 automašīnas, no kurām tikai trīs nebija caurbraucējas. Mūsdienās pilsētvides speciālisti uzsver, ka pa pilsētas centru jāpārvietojas kājām vai ar velosipēdu, turklāt pašvaldībai būtu jāveicina tas, lai iedzīvotājus apkalpojoši uzņēmumi attīstās ēku pirmajos stāvos, kur pagaidām Jelgavas centrā daudzviet ir tukšas vai uz ielas pusi neuzrunājošas telpas. R.Petkus minēja, ka savulaik 60. gados izveidotajai gājēju ielai Jelgavas sadarbības pilsētas Šauļu centrā gājējus atņem lielveikali pilsētas nomalē.

Savukārt J.Govčis pauda, ka RAF rajona tirdzniecības centram “Pērnava” jākļūst par sabiedrisku izklaides centru, kur atrod vietu gan jauns, gan vecs. Jānis uzsvēra, ka RAF rajons attīstās un nav uzskatāms galvenokārt kā “guļamvagons” Rīgā strādājošajiem, kurus dzīve Jelgavā interesē visai maz.

Arhitekts un biedrības “Jelgavas attīstībai” dalībnieks Vents Grietēns vērtē, ka viena no pēdējā laika iezīmēm Jelgavā ir abu Lielupes krastu līdzsvarota attīstība. Proti, arī Pārlielupe attīstās kā sabiedriskās dzīves centrs – tur darbojas Zemgales Olimpiskais centrs, paplašinājusies 4. vidusskola, kā arī tapuši tirdzniecības centri.

Visu rakstu lasiet 15.oktobra "Zemgales Ziņās"

Foto: Ruslans Antropovs