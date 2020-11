Jelgavu uzpoš valsts svētkiem

Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem – Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai –, svētku rotu ieguvusi arī pilsēta. Jauni gaismas dekori uzstādīti Hercoga Jēkaba laukumā, dekori Latvijas karoga krāsās priecē Raiņa parkā, bet optiskie dekori ar latvju zīmēm izvietoti Dobeles šosejā pie Mīlestības alejas, kā arī uz apgaismes stabiem vairākās ielās izvietoti baneri – Latvijas karogi, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" pārstāve Kristīne Lazdiņa stāsta, ka Dobeles šosejā pie Mīlestības alejas ir uzstādīti trīs optiskie dekori, kas caur sarkanbaltsarkano gammu atspoguļo latvju zīmes un Latvijas valsts karogu, bet instalācija Latvijas valsts karoga krāsās šogad izvietota Raiņa parkā.

Gatavojoties valsts svētkiem, šogad tapuši arī jauni dekori – ažūras sfēras no fibrobetona ar LED apgaismojumu, kas izvietoti Hercoga Jēkaba laukuma zaļajā zonā. Gaismas bumbas tiek iedegtas reizē ar pilsētas ielu apgaismojumu un plānots, ka šīs bumbas Hercoga Jēkaba laukumā tiks atstātas arī gada nogales svētkos.

K.Lazdiņa piebilst, ka svētku noskaņu pilsētā rada arī pie ielu apgaismes balstiem izvietotie baneri – Latvijas karogi. Tie izvietoti Rīgas ielas posmā no Kalnciema ceļa līdz Cukura ielai, Lielās ielas posmā no Cukura ielas līdz Māras ielai, Uzvaras ielas posmā no Lielās ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Krišjāņa Barona ielas posmā no Uzvaras ielas līdz iebrauktuvei gar daudzīvokļu ēku Krišjāņa Barona ielā 3, Jāņa Čakstes bulvāra posmā no Lielās ielas līdz Raiņa ielai, kā arī Driksas ielas gājēju posmā.

Latvisku noformējumu – rakstainas lentas – ieguvuši dekoratīvie puķu podi tūtu veidolā Lietuvas šosejas un Miera ielas krustojumā, kā arī Stacijas ielas rotācijas aplī.

Foto: Jelgavas pašvaldība