JNĪP atsāk klientu apkalpošanu klātienē

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" (JNĪP) no šodienas, 1. jūlija, atsāk klientu apkalpošanu klātienē, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

JNĪP norāda, ka cilvēku plūsma iestādē tiek organizēta ar rindu regulatoru un apmeklētāji aicināti ievērot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, tostarp lietot sejas masku un ievērot distanci.

Klientu apkalpošanas daļa strādā pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, no otrdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8 līdz 17 un piektdienās no pulksten 8 līdz 15 bez pusdienu pārtraukuma.

Foto: no arhīva