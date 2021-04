Ir patiess prieks vērot, kā Zemgales apkārtnes vēsturiskās ēkas iegūst jaunus un darbīgus saimniekus. Pie tādiem tikusi arī Līves muiža, kas gadiem ilgi nīkusi Līvbērzes pagasta ceļmalā, līdz beidzot sagaidījusi kārtīgu latviešu ģimeni ar trim brašiem bērniem. Āra Ozoliņa un Lindas Lazdiņas-Ozoliņas saknes ir Jelgavas novadā, un te viņi arī plāno palikt.



– Kā jauna ģimene, kurai jau tā vajadzību netrūkst, izlemj pirkt graustu un atjaunot to par muižu?

Linda: Apceļojot Latvijas muižas, reiz es vīram ieminējos, ka mums arī vajadzētu ko tādu. Muižu saimnieki bija ļoti vienkārši un atsaucīgi cilvēki, kas daudz paveikuši pašu spēkiem. Arī mēs ar vīru tādi esam, tad kāpēc gan nepamēģināt?

Pamazām apzinājām visas muižas ap Jelgavu, arī aizmirstās un sabrukušās, un to izrādījās diezgan daudz. Pirms diviem gadiem sākām tās apbraukāt, un mūs ieinteresēja Līvbērze. Kad vēsturniekam Andrim Tomašūnam par to jautājām, viņš teica, ka tas ir bezcerīgs gadījums, ka bezcerīgāks nemaz nevar būt. Ēka ir ļoti bēdīgā stāvoklī, un tās īpašnieks īsti nav pierādāms, jo nav sakārtoti dokumenti. Manam vīram tik to vajadzēja dzirdēt, jo lielāks izaicinājums, jo labāk! Dokumentu kārtošanas process bija ļoti ilgs, tas aizņēma vairāk nekā gadu. Mūsu pirmā iemaksa bija nauda, ko nopelnījām, audzējot ķiplokus, ar to pietika, lai sāktu kārtot dokumentus.

– Kas bija galvenais motīvs vēlmei pirkt muižu bezgala bēdīgā stāvoklī un vēl ar nesakārtotiem dokumentiem?

Āris: Muiža – tas ir dvēseles ieguldījums, un Līves muiža mums bija tāds kā klikšķis. Aizbraucām vienreiz, otrreiz, un, katru reizi arvien vairāk apskatot, sapratu, ka man gribētos pacelt gaismā kaut ko dubļos iemītu, ko citi uzskata par norakstāmu. Vienkārši sirds teica priekšā, ka tā vajag darīt. Mums nav mērķis ar to nopelnīt, jo, muižu restaurējot, reti kuram izdodas naudu atpelnīt. Cilvēki ir pārdevuši visu, kas viņiem ir, lai tikai sasniegtu savu sapni. Mēs darīsim citādāk, piesardzīgi un pašu rokām. Meklējam vecmeistarus, podniekus, kas varētu mūrēt, es esmu galdnieks un logus, durvis taisīšu pats. Diemžēl neviens oriģinālais logs nav saglabājies, bet ir liecības par to, kādi profili bijuši, un man nav pro­blēmu tādu uztaisīt. Es vēl tik šaubos, vai ņemt priedes vai ozola koku.

Tieši koka detaļas bija tās, kas man uzreiz iepatikās. Tās gan ir vissliktākajā stāvoklī, taču ir speciālisti, ar kuru palīdzību varam to sakārtot. Kaut arī mūsu muiža skaitās koka un mūra apvienojums un par vienīgo baroka koka celtni Baltijā tiek uzskatīta Ungurmuiža, tomēr es vēlos mūsējo nostādīt tai līdzās, lai būtu abas kā māsiņas.

Foto: Placenote, Gunārs Timermanis un no muižas saimnieku personīgā albuma