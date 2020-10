JRTA šogad 18. novembrī salūtu Jelgavā neorganizēs

Kopš 1998.gada Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācijas (JRTA) organizētais 18.novembra salūts Jelgavā bija neatņemama Valsts dzimšanas dienas svinību sastāvdaļa, taču šogad, ņemot vērā epidemioloģisko situācija ar Covid-19 izplatību un riskus, ko sabiedrībai un ekonomikai var radīt plaši publiskie pasākumi, nolemts no uguņošanas atteikties.

“21 gadu Jelgavas uzņēmēji 18.novembrī organizēja krāšņu uguņošanu, uz kuru ieradās tūkstošiem cilvēki ne tikai no Jelgavas, bet arī tuvākās apkārtnes un Rīgas. Taču šis gads ar Covid-19 izplatību Latvijā un visā Eiropā ievieš būtiskas korekcijas ikdienā un svētkos, tādēļ, aptaujājot mūsu biedrus, esam pieņēmuši izsvērtu lēmumu – atteikties no salūta organizēšanas Latvijas dzimšanas dienā,” situāciju skaidro JRTA valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška.

Pēc Jelgavas uzņēmēju un epidemiologu domām publiskie pasākumi ar lieliem cilvēku pūļiem būtiski palielina Covid-19 izplatības riskus, turklāt, ņemot vērā valdības noteiktos ierobežojumus, publiskus pasākumus, kuros pulcējas vairāk kā 300 cilvēku, organizēt nedrīkst. Līdz šim, apvienojot sabiedrības un uzņēmēju spēkus, ir izdevies panākt, ka saslimšana ar Covid-19 tiešā veidā nav skārusi nevienu Jelgavas ražošanas uzņēmumu, ļaujot tiem turpināt darbu, maksājot algas un nodokļus, un ir būtiski to tā arī saglabāt un izvairīties no liekiem riskiem.

"Latvijas un arī Jelgavas ekonomika jau ir cietusi pandēmijas dēļ, tādēļ šobrīd jābūt sociāli atbildīgiem, distancējoties un ievērojot visas noteiktās normas, un mēs – uzņēmēji – uz to aicinām arī visu sabiedrību. Latvijas dzimšanas diena ir svētki mums ikvienam, un salūts, plaši pasākumi un izklaides ir tikai viens no veidiem, kā to atzīmēt. Šogad, šajā sarežģītajā laikā, pabūsim kopā ar ģimenēm, svinēsim svētkus, vēlot viens otram stipru veselību un izturību, un tā būs vislabākā dāvana arī Latvijai un tās ekonomikai. Mēs aicinām uzņēmumus un iedzīvotājus novembrī izgaismot savus objektus un dzīvesvietas, lai skaidri parādītu, ka esam vienoti, esam atbildīgi un vēlamies, lai dzīve ātrāk atgriežas ierastajās sliedēs," piebilst I.Kanaška.

Vienlaikus JRTA jau tuvākajā laikā plāno sākt ziedojumu vākšanu konkrētam mērķim – atbalstam mazturīgajām sabiedrības grupām, sarūpējot viņiem šim laikam piemērotas dāvanas.

JRTA ir neatkarīga sabiedriskā organizācija, kura apvieno vairāk kā 100 uzņēmumus no Jelgavas un tās tuvākās apkārtnes, nodrošinot uzņēmējdarbībai nozīmīgu jautājumu risināšanu pašvaldības un valsts līmenī.

Foto: no arhīva