Jūlijā 98,7% stacionēto Covid-19 pacientu nebija vakcinēti

Analizējot Nacionālā veselības dienesta apkopotos datus par jūlijā stacionētiem Covid-19 pacientiem, situācija ir līdzīga kā jūnijā - lielākā daļa cilvēku, kuri saslima ar Covid-19 un kuriem smagas slimības norises gaitas dēļ bija vajadzīga ārstēšana slimnīcā, nav bijuši vakcinēti pret šo infekcijas slimību, informēja Slimību profilakses un kontroles centrā.

No jūlijā stacionētajiem kopumā 318 pacientiem 314 pacienti nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, savukārt četri pacienti (1,3%) bija vakcinēti. Neviens no jūlijā 25 mirušajiem cilvēkiem, kas bija inficējušies ar Covid-19, nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vēl nebija pabeiguši vakcinācijas kursu.

Kopā jūlijā tika atklāti 1434 jauni Covid-19 gadījumi, no kuriem 1293 (90,2%) nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, bet 141 cilvēks (9,8%) bija vakcinēts.

Vienlaikus jau piekto nedēļu pēc kārtas Latvijā pieaug jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits. Aizvadītās nedēļas laikā atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 31,7%. Vidēji dienā veikti 8389 testi, kamēr nedēļu iepriekš - 7900. Kopumā pagājušajā nedēļā tika atklāti vidēji 132 jauni gadījumi, kas ir par 32 vairāk nekā nedēļu iepriekš. Aizvadītajā nedēļā stacionēja vidēji astoņus Covid-19 pacientus dienā, un slimnīcās ārstējās vidēji 71 cilvēks, kas ir par deviņiem vairāk nekā iepriekš.

Pēdējās divās nedēļās, no 9. līdz 22.augustam, augsts saslimstības pieaugums turpina saglabāties līdz deviņiem gadiem veco bērnu vidū un starp bērniem vecumā no 10 līdz 19 gadiem. Saslimstība ar Covid-19 pieaug arī pārējās vecuma grupās.

Pagājušajā nedēļā saslimstības pieaugums novērots visos reģionos, it īpaši Rīgā un Vidzemē. Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients aizvadītājā nedēļā bija 1,20, kas liecina par infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.

Izvērtējot pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 gadījumus un inficēto cilvēku vakcinācijas statusu, 770 jeb 83% cilvēku nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, savukārt 153 cilvēki jeb 17% cilvēki bija vakcinēti. Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū, nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta 2,9 reizes biežāk nekā pilnībā vakcinētiem.

SPKC atzīmē, ka, pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju turpināja nedaudz samazināties un sasniedza 205,4. Latvijas rādītājs pieaudzis no 49,3 līdz 64,1, savukārt, Igaunijā rādītājs aizvadītās nedēļas laikā pieaudzis no 203,1 līdz 254,6, kamēr Lietuvā rādītājs pieaudzis no 202,5 līdz 254,5.

Iepriekšējā nedēļā nedaudz samazinājies ievesto Covid-19 gadījumu skaits (no 114 iepriekš uz 68), veidojot 7,4% no visiem jaunatklātajiem gadījumiem Latvijā. Laikā no 12.jūlija līdz 22.augustam saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Turcijas (75 gadījumi), Lielbritānijas (47), Krievijas (42), Spānijas (38), Gruzijas (26) un Lietuvas (17).

Foto: pixabay.com