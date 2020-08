Jūlijā tūristu Jelgavā bijis vairāk nekā pirms gada

Veicot apkopojumu par aizvadītā mēneša tūrisma tendencēm pilsētā, Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā (JRTC) secināts, ka šogad jūlijā tūristi Jelgavu apmeklējuši biežāk nekā pagājušajā gadā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē. Tas apliecina, ka laikā, kad ir ierobežotas iespējas tālākiem ceļojumiem, iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas apceļot Latviju un tuvākās kaimiņvalstis. Vidēji par 35 procentiem lielāks, salīdzinot ar 2019. gada jūliju, bijis gan Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa apmeklējums, gan saņemto informācijas pieprasījumu daudzums Tūrisma informācijas centrā.

Kā informē JRTC vadītāja Anda Iljina, iekšējais tūrisms šogad rada apmeklējuma pieaugumu arī mūsu pilsētā. Piemēram, šā gada jūlijā Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis kopumā apmeklēts 4043 reizes, kas ir par 35 procentiem jeb 1023 reizēm vairāk nekā šajā mēnesī pērn. Par teju 60 procentiem lielāks nekā pagājušajā gadā ir bijis tieši ārvalstu viesu apmeklējumu skaits, un tie galvenokārt bijuši viesi no kaimiņvalstīm. Tornī jūlijā paviesojies 941 interesents no Lietuvas, 180 no Igaunijas, 16 no Vācijas un 50 viesu no citām valstīm. Tūristu pieaugums skaidrojams gan ar lokālā tūrisma popularitātes pieaugumu, gan ar interesi par smilšu skulptūru parku, kas jau kopš tā atklāšanas jūnijā ir viens no galvenajiem galamērķiem Jelgavā. Jūlijā smilšu skulptūras Pasta salā apskatījuši 19 974 apmeklētāji, savukārt kopš parka atklāšanas līdz augusta sākumam tajā paviesojušies 31 835 cilvēki.

Tāpat aizvadītajā mēnesī saņemts vairāk informācijas pieprasījumu ar tūrismu saistītos jautājumos nekā 2019. gada jūlijā. Tūrisma informācijas centrā saņemti 2584 informācijas pieprasījumi, no kuriem 1160 bijuši no ārvalstīm – 907 no Lietuvas, 171 no Igaunijas, 28 no Vācijas. "Arvien vairāk pie mums viesojas tieši Lietuvas un Igaunijas tūristi. Protams, liela interese vēl joprojām ir par smilšu skulptūrām – par tām jautājumus saņemam galvenokārt no lietuviešiem. Tomēr kopumā jautājumi pilsētas viesiem visbiežāk ir gan par smilšu skulptūrām, gan savvaļas zirgiem Lielupes palienes pļavās, gan arī vietām, kur paēst. Tāpat iebraucēji interesējas par to, kur novietot automašīnu un iepirkties," skaidro A.Iljina.

Interesi vietējiem un ārvalstu tūristiem rada arī citi objekti pilsētā. Piemēram, Pilssalas skatu tornis jūlijā apmeklēts 16 175 reizes, savukārt Jelgavas pils muzejs – 684 reizes, un, kā stāsta muzeja vadītāja Ginta Linīte, šogad vairāk nekā citus gadus pils muzejā viesojas tūristi no tuvējām ārvalstīm: "Neierasti šogad ir tas, ka igauņu ir aptuveni tikpat daudz kā lietuviešu, jo līdz šim ziemeļu kaimiņus uzņēmām visai reti. Apmeklētāju vidū ir arī tūristi no Polijas, Vācijas, Somijas. Vairums ierodas individuāli, jo, pat ja uzņemam grupas, cenšamies tās dalīt. Jāpiebilst, ka jūlija apmeklējumā skaitām tikai muzeja biļešu pircējus. Pa dienu pils vārti ir vaļā, un cilvēku, kas apskata tikai pils pagalmu, varētu būt vismaz trīsreiz vairāk." G.Linīte uzsver, ka ārvalstu viesu interese ļauj pārdomāt muzeja piedāvājumu, piemēram, valodas, kurās pieejami materiāli un dažādām vecuma grupām interesējošās tēmas.

Foto: no arhīva