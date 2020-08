"Junda" mācību gadu sāks jaunā mājā un piedāvās 61 dažādu pulciņu

Jauno mācību gadu ar patīkamu satraukumu gaida Jelgavas jaunrades nama "Junda" kolektīvs. Interešu izglītības iestāde 31. darba gadu sāks jaunā mājvietā – rekonstruētajā ēkā Zemgales prospektā 7. Plašākas telpas un jaunizveidotā infrastruktūra "Jundai" ļāvusi papildināt programmu piedāvājumu – bērni un jaunieši līdz 25 gadu vecumam savu radošumu, tehniskās un deju prasmes, valodu zināšanas un muzikālās spējas varēs attīstīt 61 pulciņā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pieteikšanās sāksies 2. septembrī, bet klātienes nodarbības "Jundā" varēs apmeklēt no 7. septembra. Jaunais mācību gads gan atšķirsies no citiem, ievērojot dažādus epidemioloģiskās drošības nosacījumus, līdz ar to arī jundiešiem, dodoties uz nodarbībām, būs jāņem vērā virkne noteikumu.

"Esam sākuši darbu jaunās telpās, un pulciņi, kas iepriekš aizvadīti Pas­ta ielā 32 un Skolas ielā 2, turpmāk notiks vienā ēkā, tāpat šī būs mūsu pirmā sezona ar jauno nosaukumu – jaunrades nams "Junda". Personāls ir darījis visu, lai iekārtotu vidi atbilstoši katra pulciņa darbības specifikai, cenšoties nepazaudēt "Jundas" radošo garu. Ar lielu nepacietību gaidām atkalredzēšanos ar audzēkņiem, kurus klātienē neesam satikuši kopš marta vidus," atzīst jaunrades nama "Junda" direktore Ilze Jaunzeme. Šis mācību gads būs citādāks, jo, apmeklējot arī interešu izglītības iestādi, būs jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi, iestādē noteiktā mācību procesa organizēšanas kārtība, kas būs saistoša kā darbiniekiem, tā audzēkņiem un viņu vecākiem, lai mazinātu Covid-19 izplatību. I.Jaunzeme uzsver, ka atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai nosacījumi var mainīties un var tikt noteikti jauni ierobežojumi, tāpēc audzēkņus un vecākus aicina būt saprotošiem un sekot līdzi informācijai.

18 jauni pulciņi

"Junda" jaunajā sezonā bērniem un jauniešiem brīvo laiku piedāvā pavadīt 61 pulciņā, un 18 no tiem ir jaunums. "Līdz ar jauno izglītības vidi un tās iespējām esam paplašinājuši pulciņu klāstu, akcentējot tehnisko jaunradi, loģisko domāšanu, digitālo prasmju un karjeras vadības prasmju attīstīšanas iespējas, taču saglabājot arī tradicionālās vērtības – pulciņus, kas daudzus gadus ir apliecinājuši savu popularitāti," stāsta direktore. "Pie mums ir gaidīti jaunieši līdz pat 25 gadu vecumam – 43 no "Jundas" pulciņiem ir iespēja iesaistīties tieši jauniešu mērķauditorijai. Piedāvājumā ir gan radošas, gan tehniskas nodarbes, kas papildinās iegūtās zināšanas un prasmes skolā un noderēs turpmākās izglītības apgūšanai," uzsver "Jundas" direktores vietniece izglītības jomā Linda Spalva.

"Jauniešu ala" un papildinājums tehniskajos pulciņos

"Jaunieši aicināti darboties Jauniešu klubā, kur varēs gūt pirmo pieredzi dažādu pasākumu organizēšanā un komandas darbā. Tas notiks "Jauniešu alā" – īpaši ierīkotā telpā jauniešiem. Šobrīd ļoti liela nozīme ir digitālajām prasmēm, tāpēc jauniešiem piedāvājam pulciņu "Foto un video", kas ļaus izzināt darbu otrpus kamerai, bet pulciņā "Digitālā māksla" varēs apgūt attēlu apstrādes pamatus, sociālo tīklu baneru veidošanu," papildina L.Spalva.

Plānojot jaunā mācību gada piedāvājumu, pulciņu klāsts papildināts ar vairākām tehniskās jaunrades nodarbībām, kurās audzēkņi, praktiski darbojoties, var izzināt dažādus procesus, piemēram, pulciņā "Konstruēšana" varēs attīstīt loģisko domāšanu, atmiņu, uzmanību un iztēli. Dalībnieki ar dažādu materiālu, instrumentu un tehniku palīdzību veidos praktiskas un mākslinieciskas lietas, spēles un citas konstrukcijas. Tāpat šogad ir iespēja darboties pulciņā "Little Bits", apgūstot programmēšanas, elektronikas un inženierzinātņu pamatus caur spēlēm un radošu darbošanos, bet pulciņā "Kuģi un lidmodeļi" bērni un jaunieši būvēs kuģu un lidmašīnu modeļus, kas tiek darbināti ar gumiju, tvaika, iekšdedzes un elektriskajiem dzinējiem, un arī paši tos testēs. Speciāli šī pulciņa vajadzībām ir izbūvēts sešus metrus garš un metru plats baseins. Izzināt radiovadāmo automobiļu uzbūvi, to darbības principus un veidus, kā arī paši būvēt auto šķēršļu trases un tramplīnus varēs pulciņā "Radiovadāmie modeļi".

Ilustrācijas, šūšana un joga

Apliecināt fantāzijas un iztēles prasmes būs iespēja jaunajā pulciņā "Ilustrācija", veidojot pasaku varoņus, un "Modes ilustrācija", veidojot cilvēku vizuālo tēlu. Ja saista dizains, interesants varētu būt pulciņš "Interjera dizains", kurā varēs apgūt arī 3D vizualizāciju veidošanas pamatus. Tie, kuri vēlas paši sev kaut ko uzšūt, iepazīt audumus, aicināti darboties pulciņā "Šūšana". Vēl jaunajā mācību gadā tiks piedāvāts pulciņš "Skicēšana", "Ukulele", iepazīstinot ar četru stīgu instrumentu, kas atgādina mazu ģitāru. To iemācīties spēlēt ir daudz vieglāk nekā ģitāru. Paplašināts arī deju nodarbību klāsts – jaunums ir klasiskās dejas un dažādu tautu deju nodarbības. Reaģējot uz tendencēm un pieprasījumu, no jaunā mācību gada bērni un jaunieši "Jundā" varēs apmeklēt arī jogas nodarbības. "Blakus "Jundas" galvenajai ēkai ir ierīkota neliela garāža, kurā turpmāk notiks Velo pulciņš. Tajā dalībnieki apgūs ceļu satiksmes noteikumus, izzinās velosipēda uzbūvi, paši skrūvēs, veiks velosipēdu apkopi, labos, kā arī dosies dažādos izbraukumos," stāsta L.Spalva.

Jauns pulciņš "Lediņos"; Miezītes bibliotēkā darbošanās trīs reizes nedēļā

Dodot iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku arī pilsētas mikrorajonu bērniem, kuri nevar apmeklēt "Jundu" pilsētas centrā, jaunrades nama pedagogi turpinās vadīt nodarbības arī Miezītes bibliotēkā, Jelgavas 6. vidusskolā, Jelgavas pamatskolā "Valdeka"-attīstības centrā, un šogad izveidots jauns pulciņš arī nometnē "Lediņi". I.Jaunzeme stāsta, ka 6. vidusskolā darbu turpinās pulciņš "Radošā studija", bet, ņemot vērā lielo interesi, Miezītes bibliotēkā, piesaistot papildu pedagogu, brīvā laika kluba "Pietura" nodarbības notiks trīs reizes nedēļā. Tāpat kā līdz šim, galvenā sporta tūrisma, alpīnisma un klinšu kāpšanas pulciņa mājvieta būs pamatskola "Valdeka"-attīstības centrs Institūta ielā 4, taču šogad pulciņa dalībniekiem nodarbības notiks arī Zemgales prospektā 7, kur ierīkota boulderinga telpa. Boulderings ir klintīs kāpšanas veids, kad kāpšana notiek bez virvēm un drošībai tiek pielietoti tikai matrači. "Jundā" izbūvētās sienas augstums ir četri metri. Tāpat šī pulciņa dalībnieki savas prasmes varēs attīstīt uz "Jundas" pagalma fasādes ierīkotās vairāk nekā četrus metrus augstās klintīs kāpšanas sienas. "Ņemot vērā, ka mums ir jauna un moderna boulderinga zāle, piedāvājam arī atsevišķu pulciņu ar tādu pašu nosaukumu, kurā varēs trenēties tieši klintīs kāpšanā, reizē attīstot stratēģisko domāšanu," stāsta L.Spalva.

Paplašinot piedāvājumu, viens jauns pulciņš – "Laiks "Lediņos"" – notiks arī "Lediņos". Dalībnieki veidos dažādus rokdarbus, piedalīsies āra un sporta aktivitātēs, spēlēs galda spēles un darīs daudz ko citu. "Speciāli šim pulciņam "Lediņos" esam iekārtojuši arī datorklasi," piebilst L.Spalva.

Tāpat kā līdz šim, Jelgavā deklarētajiem bērniem un jauniešiem dalība "Jundas" interešu izglītības nodarbībās ir bez maksas, bet citā pašvaldībā deklarētajiem bērniem dalības maksa pulciņā ir 10 eiro mēnesī.

Pieteikšanās – no 2. septembra

"Junda" jauno sezonu sāks 1. septembrī, taču pieteikties pulciņiem varēs no 2. septembra pulksten 12. "Pieteikties aicinām elektroniski. 1. septembrī mājaslapā www.junda.lv un arī "Jundas" lapā feisbukā tiks publicēta saite uz vietni, kur vecāks varēs pieteikt bērnu pulciņam. Pieteikšanās turpināsies, līdz pulciņš būs nokomplektēts. Jāuzsver, ka pieteikums vēl negarantē vietu pulciņā – pēc pieteikuma iesniegšanas vecāks e-pastā trīs darba dienu laikā saņems apstiprinājumu par bērna dalību vai atteikumu dalībai pulciņā, ja grupa ir nokomplektēta. Dalības apstiprināšanas gadījumā tiks nosūtīta arī iesnieguma veidlapa par iestāšanos pulciņā, kas obligāti jāaizpilda un bērnam jāņem līdzi uz pirmo nodarbību. Bērns "Jundā" tiks uzņemts tikai tajā brīdī, kad būs saņemts vecāka vai likumiskā pārstāvja aizpildīts iesniegums par uzņemšanu," skaidro "Jundas" direktore, precizējot: ja nav iespēju pieteikties elektroniski, lūgums zvanīt administratoram pa tālruni 63022166, lai saskaņotu savu ierašanās laiku iestādē un saņemtu atbalstu elektroniskā pieteikuma aizpildīšanai.

Nodarbības sāksies 7. septembrī

Nodarbības "Jundā" sāksies no 7. septembra, un gan vecākiem, gan audzēkņiem jārēķinās ar nosacījumiem, kas būs jāievēro, ierodoties jaunrades namā. "Visi tie bērni un jaunieši, kas saņēmuši apstiprinājumu, ka viņu pieteikums ir pieņemts, ar aizpildītu iesniegumu par uzņemšanu "Jundā" īsi pirms konkrētās nodarbības ir gaidīti jaunrades namā. Iekļūšana "Jundā" tiks organizēta pa divām ieejām – A ieeju, kas ir galvenā un atrodas Palīdzības ielas un Zemgales prospekta stūrī, un B ieeju, kas atrodas Palīdzības ielas pusē. Pie abām ieejām bērnus un jauniešus sagaidīs administrators, kuram būs jāuzrāda aizpildītais iesniegums, un viņš norādīs, uz kuru nodarbību telpu jādodas," kārtību skaidro I.Jaunzeme, uzsverot, ka šāda sistēma – pieteikšanās pie administratora – darbosies septembrī. Bet jau no oktobra to plānots mainīt – lai iekļūtu iestādē, būs nepieciešama elektroniskā Jelgavas pilsētas skolēna apliecība vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte. ""Jundas" ēka ir aprīkota ar elektronisko reģistrācijas sistēmu, kas tiks piesaistīta minētajām kartēm. Līdz ar to audzēknis "Jundā" varēs iekļūt, autorizējoties ar viedkarti pie elektroniskās datu sistēmas – nopīkstinot skolēna apliecību vai iedzīvotāja karti. Aicinām vecākus un topošos audzēkņus būt aktīviem un līdz oktobrim noformēt un saņemt jauno Jelgavas pilsētas skolēna apliecību," saka I.Jaunzeme. Viņa papildina, ka pulciņu dalībniekiem ir radīta iespēja virsdrēbes atstāt garderobē. Deju pulciņu dalībnieki un tie, kuri apmeklēs boulderinga zāli, virsdrēbes varēs atstāt ģērbtuvēs ēkas 1. stāvā.

Ar izņēmumiem vecākiem pārvietoties pa "Jundas" telpām būs liegts

Ievērojot piesardzības pasākumus un izglītības iestādēm noteiktos ierobežojumus, vecāki pa "Jundas" telpām pagaidām nevarēs brīvi pārvietoties. "Izņēmums ir tās ģimenes, kuras apmeklēs pirmsskolas vecuma bērniem paredzētās nodarbības, un bērnu ar speciālām vajadzībām vecāki vai pavadoņi. Viņi "Jundā" tiks ielaisti, taču šobrīd plānojam, ka vecākiem lūgsim mūsu telpās lietot mutes un deguna aizsargmasku," skaidro direktore. Tāpat iestādes personāls aicina audzēkņus un vecākus lieki nepulcēties "Jundas" koplietošanas telpās un uz konkrēto nodarbību ierasties tikai īsi pirms tās sākuma.

Saziņa ar vecākiem notiks e-klasē, bet klātienes sarunai obligāti jāpiesakās

"Ja vecāki ar kādu no administrācijas vai konkrēta pulciņa vadītāju vēlas tikties klātienē, obligāti iepriekš jāpiesakās. Tikšanos iespējams sarunāt, zvanot iestādes sekretārei pa tālruni 63022160," stāsta I.Jaunzeme. Viņa gan aicina vecākus saziņai ar iestādi aktīvāk izmantot vietni e-klase.lv. "Arī e-klasē, tieši tāpat kā skolā, notiek sarakste ar "Jundas" pedagogiem un iestādi. Aicinām vecākus šajā platformā mūs informēt par bērna neierašanos uz nodarbību, rakstot kavējuma pieteikumu ar norādītu iemeslu," stāsta direktore, lūdzot vecākus būt atbildīgiem un saprotošiem, stingri sekot līdzi bērnu veselības stāvoklim un nevest uz iestādi bērnus, kuriem ir elpceļu infekcijas slimību pazīmes. Arī iestādē pastiprināti tiks sekots līdzi audzēkņu veselības stāvoklim.

Papildinājums arī "Jundas" komandai

I.Jaunzeme norāda, ka līdz ar pārcelšanos uz jaunajām mājām audzis pedagogu un tehniskā personāla kolektīvs. ""Jundas" komandai pievienojušies seši jauni pulciņu skolotāji, trīs administratori, trīs apkopējas un viena garderobiste, kura strādās maiņās ar bibliotēkas "Zinītis" garderobisti," stāsta I.Jaunzeme. Taču "Junda" joprojām aicina pievienoties tehniskās jaunrades pulciņa vadītāju – varbūt ir vēl kāds pedagogs, kurš vēlas sniegt savu pienesumu Jelgavas interešu izglītībā.

Ar "Jundas" piedāvāto pulciņu klāstu var iepazīties ŠEIT.

Foto: no arhīva