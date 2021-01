Kaigu vēja parka attīstītāji uzklausa sabiedrību

“Ja to būtu agrāk zinājis, es to nebūtu darījis. Pirms diviem gadiem iegādājos īpašumu Līvbērzes pagastā apmēram divu kilometru attālumā no plānotā vēja parka,” attālinātajā sabiedriskajā apspriedē, ko rīkoja uzņēmums “Laflora”, attīstot ideju kūdras purvā ierīkot vēja parku, pirms savu jautājumu uzdošanas teica Edvīns Grants. Viņš ir nobažījies par savas lauku sētas mieru un neaizskaramību. Proti, vai, griežoties vēja ģeneratora propelleriem, gaismēnu mirguļošana nebūs manāma viņa mājas otrā stāva guļamistabā. Nobažījies E.Grants bija par to, kā vēja parks negaisa laikā novadīs zibeņus un kā klāsies sikspārņiem, kas dzīvo pat viņa mājas pagrabā. Kāds cits vīrs, kas attālinātajā diskusijā sevi pieteica par Arni, kura lauku māja ir divu kilometru attālumā no plānotā vēja parka, bija noraizējies par zemas frekvences skaņām, kas nav cilvēka ausij dzirdamas, bet, viņaprāt, jūtamu ietekmi rada pat desmit un vairāk kilometru attālumā. Šīs divas arī bija vienīgās ar bažīgu nokrāsu iezīmētās runas, kas izskanēja sapulcē, kas pirmdienas vakarā ilga divas stundas un 18 minūtes un kurai attālināti bija pieslēgušies 65 datoru lietotāji.

Foto: attēls no vēja parka vizualizācijas