Kalnciema ceļā sāk izbūvēt gājēju ietvi un apgaismojumu

Lai uzlabotu satiksmes dalībnieku pārvietošanos, īpaši domājot par gājēju drošību diennakts tumšajā laikā, Kalnciema ceļa posmā no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei sākti sagatavošanās darbi gājēju ietves un apgaismojuma izbūvei Kalnciema ceļa pāra numuru pusē. Ietve ar betona bruģakmens segumu paredzēta 1400 metru garumā un 2,50 metru platumā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā.



Sākotnēji tiks veikta brauktuves asfalta, ceļa apmaļu, ceļa zīmju, krūmu, nederīgās zemes vai grunts noņemšana un aizvešana. Apkārtējās apbūves dēļ ietves platums ir ierobežots, jo maksimāli jāsaglabā esošais sāngrāvis, kas nodrošina lietus ūdeņu novadīšanu. Visā ietves izbūves posmā paredzēta arī iebrauktuvju caurteku nomaiņa vai jaunu izbūve.

Posmā no Vecā ceļa līdz Loka maģistrālei ietve no brauktuves tiks nodalīta ar izceltu betona apmali, savukārt Kalnciema ceļa krustojumos ar Veco ceļu un Robežu ielu paredzētas gājēju pārejas ar atbilstošu apgaismojumu un gājēju ietves turpinājumu ielas pretējā pusē. Darbu gaitā izbūvēs arī pašvaldības elektronisko sakaru tīklu kanalizāciju ar pieslēgumu pie Rīgas ielas un pārbūvēs esošo apgaismojumu. Tāpat pārbūvētas tiks autobusu pieturvietas pie Robežu ielas un Rīgas ielas, bet, lai, izbraucot no stāvvietas, netraucētu satiksmi uz Kalnciema ceļa, stāvvietas Rīgas ielā 1A un 1B tiks izvietotas slīpi.

Ietves izveide notiek paralēli SIA “Jelgavas ūdens” organizētajai ūdensvada un kanalizācijas izbūvei Kalnciema ceļā.

Darbi notiks vienlaicīgi gan no Loka maģistrāles, gan no Rīgas ielas puses, un tos plānots pabeigt līdz 2020. gada beigām. Būvdarbu veicējs – SIA “Baltijas būve”.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldī’ba