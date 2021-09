Kampaņā vērš uzmanību uz katastrofālo situāciju vēža ārstniecībā

Situācija vēža ārstniecības jomā Latvijā ir kritiska. Lai saglabātu stabilu vēža ārstniecības nepārtrauktību, 2021. gadā papildus ir nepieciešami 10 miljoni eiro. Tāpat papildu finansējums ir nepieciešams arī turpmākai ārstniecībai. Lai vērstu sabiedrības un lēmumu pieņēmēju uzmanību uz notiekošo un vēža slimnieka vietu tajā, ar pacientu pārstāvju preses konferenci tika aizsākta kampaņa “Vēzis jāuzvar”, iezīmējot katastrofālo situāciju vēža ārstniecības jomā, informē kampaņas rīkotāji.

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības “Dzīvības koks” vadītāja Gunita Berķe norāda, ka tik traģiskas situācijas nav nevienā Eiropas valstī: “Kampaņa “Vēzis jāuzvar” ir kā izmisuma sauciens lēmuma pieņēmējiem. Šo smago cīņu ar vēzi šobrīd nespēj uzvarēt ne onkoloģijas pacienti, ne arī valdība, kas noplāta rokas un ļauj slimībai izplatīties, iznīcinot mūsu valsts iedzīvotāju dzīvības.”

Šim gadam piešķirtais finansējums vēža ārstniecībai ir beidzies vai jau drīzumā beigsies. Piemēram, krūts vēža pacientiem naudas medikamentozai ārstēšanai vairs nav jau no augusta vidus, melanomai tā beigsies novembrī. Kopējā summa, kuras pietrūkst jau šogad, ir 10 miljoni eiro. Tāpat finansējums ir nepieciešams arī turpmākai ārstniecībai.

Paralēli portālā manabalss.lv ir publicēta iniciatīva, kuras autori aicina Saeimu 2022. gada veselības aprūpes budžetā papildus piešķirt 28 miljonus eiro medikamentiem onkoloģisko slimību ārstēšanā. To parakstījuši jau teju 10 000 cilvēku, un prognozējams, ka drīzumā tā tiks iesniegta izskatīšanai Saeimā.

“Tā ir neaptverama sajūta – dzīvot valstī, kur esi atkarīgs no līdzcilvēku atbalsta. Man ir nācies divreiz lūgt ziedojumus, lai izdzīvotu, un es to nenovēlu nevienam. No sirds žēl, ka lēmumu pieņēmēji savu pienākumu novēluši uz ziedotāju pleciem, cerot, ka sabiedrība būs tā, kas parūpēsies par vēža pacientu dzīvībām,” norāda melanomas paciente Sondra Zaļupe.

Lai atbalstītu pacientus, kas cīnās ne tikai ar vēzi, bet arī ar sistēmu, ikviens sociālajos tīklos ir aicināts dalīties ar pacientiem veltītiem spēka vārdiem, pievienojot mirkļbirku #vezisjauzvar.

Covid-19 pandēmijas laikā onkoloģisko pacientu skaits gan Eiropā, gan pasaulē pieaudzis. Cīņa pret vēzi ir pasludināta par vienu no Eiropas Savienības prioritātēm. Lai gan saslimstība ar onkoloģiskajām slimībām arī Latvijā strauji palielinājusies un tas ir viens no galvenajiem pāragras mirstības cēloņiem Latvijā, valsts finansējums ir zemākais Eiropā. Pētījumi liecina, ka Eiropā kopējās ar onkoloģisko pacientu ārstēšanu saistītās izmaksas ir vidēji 378 eiro uz vienu iedzīvotāju, kamēr Latvijā – 2,6 reizes mazāk jeb 142 eiro.

Pētījumi liecina, ka salīdzinājumā ar ES Latvijā vēža pacientam ir par 12% mazākas izredzes nodzīvot ilgāk par 5 gadiem pēc diagnozes noteikšanas, savukārt salīdzinājumā ar Zviedriju – par 21% mazākas.

Kampaņas “Vēzis jāuzvar” ietvaros ikviens ir aicināts parakstīties par lielāku finansējumu vēža ārstēšanai manabalss.lv.

Foto: publicitātes